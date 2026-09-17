Bill Gates jest kolejnym technologicznym guru, który ostrzega przed dramatycznymi konsekwencjami niekontrolowanego rozwoju AI. Nie pierwszym, nie ostatnim. Bunt maszyn? Już pierwsza historia, w której użyto słowa „robot” (licząca ponad sto lat sztuka „R.U.R.” Karela Čapka) opisywała świat, w którym myślące automaty przejęły władzę nad niezbyt błyskotliwym homo sapiens. W ostatnich latach liczba katastroficznych prognoz związanych z wyrwaniem się AI spod kontroli ludzi gwałtownie wzrosła.

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Czego właściwie się boimy? No cóż, zamiast przypominać sobie wszystkie kasandryczne przepowiednie, poszedłem prostszą drogą… poprosiłem, żeby mi je streściła AI. Otrzymałem zestaw siedmiu głównych zagrożeń: (1) zagrożenia dla prywatności i bezpieczeństwa danych; (2) rozplenienie się dezinformacji i manipulacji opinią publiczną; (3) zaostrzenie istniejących w społeczeństwach uprzedzeń; (4) niszczenie miejsc pracy i masowe bezrobocie; (5) zwiększenie groźby cyberataków; (6) nadmierne poleganie na AI w podejmowaniu decyzji, bez zrozumienia, na jakiej podstawie są podejmowane; (7) koncentracja władzy w rękach posiadaczy technologii AI i wzrost nierówności społecznych.

Rzeczywiście, jest czego się bać. Ale jeśli się nad tym zastanowić, nie są to wcale zagrożenia ze strony AI. Są to zjawiska, które istnieją i potęgują się od lat, a AI jest tylko kolejnym narzędziem, które powiększa ich skalę. Zagrożenia dla prywatności? Nie trzeba było AI, żeby rozpocząć polowanie na ślady pozostawiane w sieci i odkrywanie naszych sekretów za pomocą analizy big data. Dezinformacja, manipulacja, rozdmuchiwanie strachów i uprzedzeń? Większość Brytyjczyków skłoniono do brexitu bez stosowania żadnej AI. Niszczenie miejsc pracy przez nowe technologie? Już dwa wieki temu angielscy tkacze niszczyli maszyny parowe w przekonaniu, że całkowicie zastąpią żywych pracowników, a większość ludzi będzie bezrobotna. Cyberataki, złe decyzje finansowe czy zdrowotne na podstawie bzdur znalezionych w sieci, wzrost nierówności? Ależ to ma miejsce od dekad!

Oskarżając o wszystkie obecne i przyszłe kłopoty AI koncentrujemy się na narzędziu, a nie na prawdziwych przyczynach. Wstrzymać rozwój AI? Tego się pewnie nie da zrobić, bo nawet jeśli zgodziliby się Europejczycy, nie zgodzą się Amerykanie, a jeśli zgodzą się i oni, wykorzystają to Chińczycy. Jeśli jakaś firma w poczuciu społecznej odpowiedzialności ograniczy wykorzystanie narzędzi AI, z radością wykorzysta ten błąd jej konkurencja.

Zamiast starać się ograniczyć rozwój AI (czego się zapewne nie da zrobić w skali globalnej), lepiej zadać sobie pytanie o skalę naszego uzależnienia od technologii cyfrowych i istniejące alternatywy zwiększające bezpieczeństwo danych. Zamiast próbować (bezskutecznie) odciąć ludzi od dezinformacji, należy raczej zadbać o radykalną poprawę wykształcenia i umiejętności krytycznej analizy informacji. Zamiast snuć wizje masowego bezrobocia, trzeba lepiej przygotować pracowników do zmian (które na pewno będą miały miejsce), dbając o rozwijanie zdolności do przekwalifikowania się i tworzenia nowych, zazwyczaj jeszcze nieistniejących miejsc pracy.

Myślące maszyny wcale nie muszą buntować się przeciw swoim twórcom. Trzeba jednak zadbać o to, by ludzie umieli się nimi we właściwy sposób posługiwać.