„Spotkajmy się idąc z wielu dróg, gdzie płonie ogień na białej skale…” – śpiewa Robert Gawliński, lider Wilków.

Wilki mistycznie w styczniu

Tak grupa zaprosiła fanów na koncerty, które rozpoczęła 8 stycznia w krakowskim Studio: „Zimą świat zwalnia. Cienie stają się dłuższe, myśli głębsze, a dźwięki – bardziej przejmujące. To czas, kiedy łatwiej usłyszeć szept duszy i zajrzeć w te jej przestrzenie, które na co dzień pozostają ukryte. Z takim właśnie duchem zapraszamy Was na Wilki Mistycznie – wyjątkową, intymną trasę koncertową, inną niż wszystkie. Zagramy dla Was akustycznie, w starannie wybranych salach, piosenki, które zazwyczaj ukrywają się w cieniu naszych hitów. Niektórych z nich nie słyszeliście nigdy na żywo.

To również nasza urodzinowa podróż – 35 lat wspólnych przeżyć, wzruszeń, szaleństw i tajemnic. Chcemy je Wam opowiedzieć raz jeszcze – inaczej. Cicho. Głębiej. Bardziej osobiście. Przyjdźcie. Usiądźcie z nami przy tym ognisku na białej skale”.

Grupa założona przez Roberta Gawlińskiego debiutowała w 2002 r. właśnie mistycznym albumem „Wilki”. Po drodze było wiele hitów, w tym najsłynniejszy „Baśka”. Ostatni album „Wszyscy marzą o miłości” ukazał się w 2022 r.