Aktualizacja: 17.01.2026 12:04 Publikacja: 17.01.2026 11:52
Wilki grają akustycznie swoje wielkie przeboje i mniej znane kompozycje
Foto: Mat. Pras.
„Spotkajmy się idąc z wielu dróg, gdzie płonie ogień na białej skale…” – śpiewa Robert Gawliński, lider Wilków.
Tak grupa zaprosiła fanów na koncerty, które rozpoczęła 8 stycznia w krakowskim Studio: „Zimą świat zwalnia. Cienie stają się dłuższe, myśli głębsze, a dźwięki – bardziej przejmujące. To czas, kiedy łatwiej usłyszeć szept duszy i zajrzeć w te jej przestrzenie, które na co dzień pozostają ukryte. Z takim właśnie duchem zapraszamy Was na Wilki Mistycznie – wyjątkową, intymną trasę koncertową, inną niż wszystkie. Zagramy dla Was akustycznie, w starannie wybranych salach, piosenki, które zazwyczaj ukrywają się w cieniu naszych hitów. Niektórych z nich nie słyszeliście nigdy na żywo.
To również nasza urodzinowa podróż – 35 lat wspólnych przeżyć, wzruszeń, szaleństw i tajemnic. Chcemy je Wam opowiedzieć raz jeszcze – inaczej. Cicho. Głębiej. Bardziej osobiście. Przyjdźcie. Usiądźcie z nami przy tym ognisku na białej skale”.
Grupa założona przez Roberta Gawlińskiego debiutowała w 2002 r. właśnie mistycznym albumem „Wilki”. Po drodze było wiele hitów, w tym najsłynniejszy „Baśka”. Ostatni album „Wszyscy marzą o miłości” ukazał się w 2022 r.
Książka o 200 rockowych szlagierach zaprzecza prawdzie inżyniera Mamonia, że lubimy tylko te pios...
- Czas szaleństw odciąłem grubą krechą już dawno – mówił mi Robert Gawliński. – Wybrałem życie domatora. Czasem gdzieś zabaluję, ale już rzadko na maksa, choć wtedy jest tak fajnie. Generalnie już nie te lata! Trzeba wracać do domu, bo zawsze są jakieś zajęcia. Dzieci też patrzą na ojca, biorą przykład. Również dlatego od ponad dziesięciu lat żyję grzecznie. I to też ma swoje dobre strony, bo stworzyłem bliskie relacje z synami. Oczywiście oni też powoli zaczynają mieć swoje życie. Już nie spędzamy mnóstwa czasu w komputerowni, gdzie graliśmy razem w gry online i rozrabialiśmy w sieci. To se ne vrati! Ale spędzone razem lata zaowocowały. Jesteśmy mocno zakumplowani. Czasami krzyknę, wydam jakąś komendę, bo „baczność” też musi być. Ale jest też „spocznij”. Razem wychodzimy z domu na fajkę. Rozmawiamy o tym, co się wydarzyło w ciągu dnia.
Synowie Gawlińskiego Beniamin i Emanuel są obecnie członkami Wilków.
