Samorząd ma narzędzia wsparcia współpracy nauki i biznesu

Samorząd może sprzyjać i inicjować wydarzenia łączące naukowców i przedsiębiorców. Dysponuje także przestrzenią w mieście. Jej udostępnienie poprzez zmianę planów przestrzennych i przekazywanie nieruchomości uczelniom wyższym czy poprzez wystawianie odpowiednich nieruchomości do przetargów pod aktywności gospodarcze, to jeden z ważniejszych obszarów władczych gmin. Możemy także zamawiać programy i projekty, na przykład kierunki kształcenia na uczelniach, dostosowane do potrzeb lokalnego biznesu – mówi Grzegorz Roman, wiceprezydent Wrocławia.

