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Jerzy Haszczyński: Lalka z powyłamywanymi nogami

Fascynacje polityczne niektórych ludzi mnie zaskakują.

Publikacja: 25.09.2026 10:06

Jerzy Haszczyński

Jerzy Haszczyński

Foto: Fotorzepa/Waldemar Kompała

Jerzy Haszczyński

Znajomy nie może się nacieszyć ze zwycięstwa Lewicy w Berlinie. Z tego, że jej liderka, córka imigrantów z Turcji, Elif Erap, stanie prawdopodobnie na czele rządu w tym landzie–stolicy. Wspaniałe, wspaniałe. Berlin jest taki fajny. I wspaniały, oczywiście.

Znajomy poza tym jest znany z twardego wsparcia dla kapitalizmu na naszym polskim terenie. Niskie podatki, każdy kowalem swojego losu, zero plus i tym podobne. A berlińska Lewica jest nie tylko postkomunistyczna, jak całe niemieckie ugrupowanie o tej nazwie – następczyni komunistycznej partii rządzącej NRD, ale na dodatek antykapitalistyczna do bólu. Chce wywłaszczać i rozdawać, co się tylko da. Policję likwidować, ile się tylko da – ku zadowoleniu różnorakich Janosików oraz mniej romantycznych przestępców. Jak to pogodzić, no jak?

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