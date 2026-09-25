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Jerzy Haszczyński
Znajomy nie może się nacieszyć ze zwycięstwa Lewicy w Berlinie. Z tego, że jej liderka, córka imigrantów z Turcji, Elif Erap, stanie prawdopodobnie na czele rządu w tym landzie–stolicy. Wspaniałe, wspaniałe. Berlin jest taki fajny. I wspaniały, oczywiście.
Znajomy poza tym jest znany z twardego wsparcia dla kapitalizmu na naszym polskim terenie. Niskie podatki, każdy kowalem swojego losu, zero plus i tym podobne. A berlińska Lewica jest nie tylko postkomunistyczna, jak całe niemieckie ugrupowanie o tej nazwie – następczyni komunistycznej partii rządzącej NRD, ale na dodatek antykapitalistyczna do bólu. Chce wywłaszczać i rozdawać, co się tylko da. Policję likwidować, ile się tylko da – ku zadowoleniu różnorakich Janosików oraz mniej romantycznych przestępców. Jak to pogodzić, no jak?
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