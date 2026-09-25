Przyznał, że nie był w stanie obejrzeć więcej niż jednego odcinka.

Reklama Reklama

Marek Kondrat krytykuje „Lalkę” Netfliksa

– Obejrzałem pierwszy odcinek i to wszystko, co mogę zrobić dla tego serialu. Intelektualnie nie wytrzymuje próby zestawienia go z oryginałem Prusa – powiedział Marek Kondrat w rozmowie z tygodnikiem „Polityka”.

Dalej stanął w obronie filmowej adaptacji książki, a także nawiązał do powszechnej dyskusji dotyczącej wolności w interpretowaniu dzieł kultury.

– Nie chcę przez to powiedzieć, że nasza „Lalka” przedstawi cały zamysł powieści, ale go nie zniekształci. Pytania o tzw. wolność twórczą wydają mi się bezzasadne. Niech każdy sam sobie odpowie, kto tu jest twórcą, a kto wolnym twórcą. Ja trzymam się zasady traktowania widza na swoim poziomie. To wydaje mi się uczciwe – przyznał aktor.

Premiera filmowej „Lalki” już 30 września

Marek Kondrat w nowej filmowej adaptacji „Lalki” Bolesława Prusa wcielił się w rolę Ignacego Rzeckiego. Obok niego w produkcji, której premiera odbędzie się 30 września, zobaczyć będzie można Marcina Dorocińskiego jako Stanisława Wokulskiego oraz Kamilę Urzędowską jako Izabelę Łęcką. Na ekranie pojawią się również m.in. Maja Komorowska, Agata Kulesza, Andrzej Seweryn, Krystyna Janda, Mateusz Damięcki, Maria Dębska i Maja Ostaszewska.

Najnowsza „Lalka” w reżyserii Macieja Kawalskiego to jedna z najdroższych polskich produkcji i jednocześnie jedna z najbardziej wyczekiwanych premier ostatnich lat. Twórcy filmu postawili na wierność powieści Bolesława Prusa oraz wiarygodną scenografię XIX-wiecznej Warszawy.

„Lalka” Netfliksa wywołuje dyskusje

Wspomniany film nie jest jedyną w ostatnim czasie ekranizacją książki. 16 września na Netfliksie miała miejsce premiera sześcioodcinkowego serialu „Lalka” w reżyserii Pawła Maślony opartego na motywach powieści. W głównych rolach można zobaczyć tu Tomasza Schuchardta jako Wokulskiego i Sandrę Drzymalską jako Łęcką. W postać Ignacego Rzeckiego wcielił się Dariusz Chojnacki. Ponadto w serialu wystąpili m.in. Magdalena Cielecka, Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, Juliusz Chrząstowski, Jacek Braciak i Piotr Adamczyk.

Twórcy serialowej „Lalka” Netfliksa zrezygnowali z wiernego przeniesienia książki Prusa na ekran. Produkcja wywołuje duże emocje i wzbudza gorące dyskusje wśród widzów.