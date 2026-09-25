„Jeśli ostatnich kilka tygodni czegoś nas nauczyło, to tego, że coś się zmieniło w ciągu ostatnich trzech lat. Nastąpiło zbiorowe przebudzenie wokół sprawy wyzwolenia Palestyny oraz presji miliarderów, którzy próbują cenzurować to wezwanie, i tego, czego oczekujemy teraz od artystów” – stwierdził Macklemore w mediach społecznościowych. „Jest 2026 r. Apolityczność w czasie ludobójstwa już nie działa. Ludzie proszą artystów, aby pojawili się, edukowali i byli częścią wspólnoty. Aby wykorzystywali scenę do czegoś więcej niż tylko rozrywki. Aby sprzeciwiali się, gdy wezwanie do stworzenia Wolnej Palestyny spotyka się z próbami wyciszenia. To, co mi się przydarzyło, jest ważniejsze niż jeden artysta czy jedna scena. Kiedy klasa miliarderów może decydować, które głosy są dozwolone na scenie, a które są zbyt niebezpieczne, aby je usłyszeć, wszyscy powinni zwrócić na to uwagę”.

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Nastąpiło zbiorowe przebudzenie wokół sprawy wyzwolenia Palestyny oraz presji miliarderów, którzy próbują cenzurować to wezwanie, i tego, czego oczekujemy teraz od artystów Macklemore

Macklemore walczy z cenzurą miliarderów

„To moment, w którym nabieramy rozpędu, a przed nami wiele pracy. Dlatego ruszamy w trasę” – napisał Macklemore w mediach społecznościowych. „Jak wiecie, mój grafik nieco się zwolnił. Ostatni tydzień poświęciłem na kontakt z artystami, którzy – nie zważając na konsekwencje – wykorzystywali swoje występy, by okazać solidarność z narodem palestyńskim. Z artystami, którzy rozumieją, że nasze zasięgi i platformy mają niewielkie znaczenie, jeśli jesteśmy gotowi korzystać z nich tylko wtedy, gdy jest to bezpieczne”.

Macklemore wspiera Palestynę

14 września Macklemore poinformował, że został usunięty z amerykańskiej trasy koncertowej Eda Sheerana po tym, jak podczas występu na stadionie MetLife wypowiedział się na rzecz Palestyny.

W nagraniu z koncertu z 4 września, opublikowanym na jego profilu na Instagramie, Macklemore mówi m.in.: „Jednym z powodów, dla których chciałem wziąć udział w tej trasie, była chęć wyjścia na sceny i stadiony w całej Ameryce i wypowiedzenia dwóch słów, które są mi niezwykle bliskie: Wolna Palestyna”.

Następnie Macklemore stwierdził, że Sheeran przekazał mu, iż Robert Kraft – właściciel stadionu Gillette Stadium i drużyny New England Patriots – zmobilizował innych właścicieli obiektów i postawił Sheeranowi ultimatum, grożąc zablokowaniem koncertów, jeśli Macklemore pozostanie w składzie trasy.

Po odejściu Macklemore’a z tournée Sheerana, inni artyści występujący jako support – Aaron Rowe, Finneas, Beoga oraz Lukas Graham – również ogłosili, że wycofują się z koncertów w związku z zaistniałymi kontrowersjami.

Ed Sheeran przyznał się do błędów. Czy zaśpiewa dla Palestyny?

19 września, podczas pierwszego koncertu po wybuchu kontrowersji, Sheeran rozpoczął występ od przeprosin skierowanych do fanów za „popełnianie błędów”.

Zwracając się do publiczności na stadionie Lincoln Financial Field, Sheeran przyznał, że w minionym tygodniu musiał podejmować trudne decyzje, dodając: „Popełniam błędy i bardzo, bardzo za to przepraszam”.

Wcześniej w tym samym tygodniu Sheeran poinformował w mediach społecznościowych, że decyzja o wykluczeniu Macklemore’a z trasy koncertowej należała do promotora.

Sheeran nie skomentował ogłoszenia trasy koncertowej Macklemore’a pod hasłem „Free Palestine” (Wolna Palestyna). Czy weźmie udział w koncertach?

Pierwsze występy odbędą się w Europie: 26 października w 3Arena w Dublinie, 29 października w Accor Arena w Paryżu, 30 października w OVO Arena Wembley w Londynie. Kolejne daty oraz nazwiska artystów, którzy dołączą do Macklemore’a, zostaną ogłoszone. Cały dochód z koncertów zostanie przekazany dwunastu organizacjom wspierającym Palestynę.