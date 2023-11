Zbieranie granatów pod Aszkelonem. Reportaż z południowego Izraela

Sad braci Dafne to cztery tysiące drzewek granatów. Sezon zbierania powinien się zacząć na początku października i potrwać dwa, trzy tygodnie tygodnie. Ale się nie zaczął, zaczęła się wojna Izraela z Hamasem.

Natychmiast uciekli z przerażeniem doświadczeni pracownicy rolni z Tajlandii, wiedzieli, że wielu ich rodaków z innych izraelskich plantacji na pograniczu ze strefą Gazy zabił Hamas (według ostatnich szacunków - 32), a innych uprowadził (29).

- Mieliśmy też czterech Palestyńczyków z Samarii, ale musieli wyjechać. Jak wszyscy Palestyńczycy od początku wojny mają zakaz pracy - mówi Josi Dafne, starszy z braci, przewożący traktorem wielkie skrzynie z granatami, które zebrali wolontariusze. Jest ortodoksyjnym Żydem, stale nosi na głowie kipę. Nie używa określenia Zachodni Brzeg Jordanu w odniesieniu do ziem, z których wywodzili się jego palestyńscy pracownicy sezonowi. Podkreśla, że zanim Hamas nieoczekiwanie zaatakował, przez wiele miesięcy pracować u izraelskich farmerów mogli nie tylko Palestyńczycy z - „jak to zachodnie media określają” - Zachodniego Brzegu, ale i z bliższej Strefy Gazy.

On ich nie zatrudniał. - Niektórzy szpiegowali dla Hamasu, to dzięki nim terroryści mieli dokładne plany kibuców, farm. Wiedzieli, gdzie, jak i kiedy uderzyć - mówi.

Izraelska armia przecięła Strefę Gazy na pół

Gdy rozmawiam z członkami rodziny Dafne i z wolontariuszami, którzy przyjechali zebrać to, czego nie zebrali w odpowiednim czasie Tajlandczycy i Palestyńczycy, co chwilę słychać głuche odgłosy eksplozji w pobliskiej strefie Gazy. Gdzieś wysoko latają izraelskie myśliwce, niżej śmigłowce i drony. Z dróżek między drzewkami granatów widać jasne dymy unoszące się nad miastem Gaza czy jeszcze bliższymi Beit Hanun i Dżabaliją, obozem dla palestyńskich uchodźców na północy strefy. Ostatniej nocy, z niedzieli na poniedziałek, miały się toczyć najintensywniejsze walki. Izraelska armia przecięła strefę na pół, docierając do Morza Śródziemnego poniżej miasta Gaza.