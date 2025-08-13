Rzeczpospolita
8-latki na Litwie będą się uczyć budowy i obsługi dronów

Wspólna inicjatywa resortów edukacji i obrony Litwy ma pozwolić na nabycie przez 22 tys. osób, w tym dzieci w wieku szkolnym, kompetencji z zakresu budowy i obsługi dronów - poinformował litewski rząd.

Publikacja: 13.08.2025 14:31

Ukraiński dron

Ukraiński dron

Foto: Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy

Artur Bartkiewicz

Program szkolenia z zakresu obsługi dronów ma pomóc w budowie potencjału obronnego kraju w związku z możliwym zagrożeniem ze strony Rosji. Wojna Rosji z Ukrainą pokazała, że drony są ważnym elementem współczesnego pola walki – obie strony używają ich zarówno do prowadzenia rozpoznania, namierzania celów, jak i do ataków na infrastrukturę i jednostki przeciwnika. 

Litwa: 3- i 4-klasiści będą uczyć się budowy i obsługi prostych dronów

Litwa, ze względu na potencjalne zagrożenie ze strony Rosji (Donald Tusk, po spotkaniu z głównodowodzącym siłami NATO w Europie gen. Alexusem Grynkewichem mówił, że Rosja będzie gotowa do konfrontacji z NATO w 2027 roku), podejmuje działania, które mają „poszerzyć zakres szkolenia z zakresu obrony cywilnej”. 

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1266 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1266 dniu wojny

Foto: PAP

Szkoleniem z zakresu budowy i obsługi prostych dronów mają być objęci już 3- i 4-klasiści, czyli dzieci w wieku 8-10 lat. Z kolei uczniowie szkół średnich będą uczyć się projektowania i wytwarzania części do dronów oraz budowy bardziej zaawansowanych technicznie bezzałogowców. 

Litwa: 3,3 mln euro na program szkolenia z zakresu obsługi dronów

Minister obrony Litwy Dovilė Šakalienė oświadczyła, że Litwa zamierza przeszkolić z obsługi dronów 15,5 tys. dorosłych i 7 tys. dzieci do 2028 roku. We wrześniu ośrodki szkoleniowe mają zostać otwarte w Janowie nad Wilią, Kiejdanach i Tauragė, a sześć innych ośrodków szkoleniowych powstanie w innych częściach Litwy do 2028 roku. Na szkolenia Litwa ma przeznaczyć 3,3 mln euro. 

Radosław Sikorski
Dyplomacja
Białoruś chciała wznowić dialog z Polską. Jest odpowiedź MSZ

Szkolenie będą prowadzone przez Litewskie Zrzeszenie Strzeleckie, litewską organizację paramilitarną oraz Litewską Agencję Edukacji Nieformalnej, instytucję wspierającą edukację pozaformalną dzieci i młodzieży na Litwie. Ta ostatnia zajmie się szkoleniem uczniów. 

W ostatnim czasie Litwa zaczęła zwracać większą uwagę na technologie dronowe, zwłaszcza po dwóch incydentach w lipcu, gdy rosyjskie drony miały wlecieć nad Litwę znad Białorusi. 

Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Litwa Ukraina

e-Wydanie