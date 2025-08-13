Program szkolenia z zakresu obsługi dronów ma pomóc w budowie potencjału obronnego kraju w związku z możliwym zagrożeniem ze strony Rosji. Wojna Rosji z Ukrainą pokazała, że drony są ważnym elementem współczesnego pola walki – obie strony używają ich zarówno do prowadzenia rozpoznania, namierzania celów, jak i do ataków na infrastrukturę i jednostki przeciwnika.

Litwa: 3- i 4-klasiści będą uczyć się budowy i obsługi prostych dronów

Litwa, ze względu na potencjalne zagrożenie ze strony Rosji (Donald Tusk, po spotkaniu z głównodowodzącym siłami NATO w Europie gen. Alexusem Grynkewichem mówił, że Rosja będzie gotowa do konfrontacji z NATO w 2027 roku), podejmuje działania, które mają „poszerzyć zakres szkolenia z zakresu obrony cywilnej”.

Szkoleniem z zakresu budowy i obsługi prostych dronów mają być objęci już 3- i 4-klasiści, czyli dzieci w wieku 8-10 lat. Z kolei uczniowie szkół średnich będą uczyć się projektowania i wytwarzania części do dronów oraz budowy bardziej zaawansowanych technicznie bezzałogowców.

Litwa: 3,3 mln euro na program szkolenia z zakresu obsługi dronów

Minister obrony Litwy Dovilė Šakalienė oświadczyła, że Litwa zamierza przeszkolić z obsługi dronów 15,5 tys. dorosłych i 7 tys. dzieci do 2028 roku. We wrześniu ośrodki szkoleniowe mają zostać otwarte w Janowie nad Wilią, Kiejdanach i Tauragė, a sześć innych ośrodków szkoleniowych powstanie w innych częściach Litwy do 2028 roku. Na szkolenia Litwa ma przeznaczyć 3,3 mln euro.