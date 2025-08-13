Aktualizacja: 13.08.2025 14:42 Publikacja: 13.08.2025 14:31
Program szkolenia z zakresu obsługi dronów ma pomóc w budowie potencjału obronnego kraju w związku z możliwym zagrożeniem ze strony Rosji. Wojna Rosji z Ukrainą pokazała, że drony są ważnym elementem współczesnego pola walki – obie strony używają ich zarówno do prowadzenia rozpoznania, namierzania celów, jak i do ataków na infrastrukturę i jednostki przeciwnika.
Litwa, ze względu na potencjalne zagrożenie ze strony Rosji (Donald Tusk, po spotkaniu z głównodowodzącym siłami NATO w Europie gen. Alexusem Grynkewichem mówił, że Rosja będzie gotowa do konfrontacji z NATO w 2027 roku), podejmuje działania, które mają „poszerzyć zakres szkolenia z zakresu obrony cywilnej”.
Szkoleniem z zakresu budowy i obsługi prostych dronów mają być objęci już 3- i 4-klasiści, czyli dzieci w wieku 8-10 lat. Z kolei uczniowie szkół średnich będą uczyć się projektowania i wytwarzania części do dronów oraz budowy bardziej zaawansowanych technicznie bezzałogowców.
Minister obrony Litwy Dovilė Šakalienė oświadczyła, że Litwa zamierza przeszkolić z obsługi dronów 15,5 tys. dorosłych i 7 tys. dzieci do 2028 roku. We wrześniu ośrodki szkoleniowe mają zostać otwarte w Janowie nad Wilią, Kiejdanach i Tauragė, a sześć innych ośrodków szkoleniowych powstanie w innych częściach Litwy do 2028 roku. Na szkolenia Litwa ma przeznaczyć 3,3 mln euro.
Szkolenie będą prowadzone przez Litewskie Zrzeszenie Strzeleckie, litewską organizację paramilitarną oraz Litewską Agencję Edukacji Nieformalnej, instytucję wspierającą edukację pozaformalną dzieci i młodzieży na Litwie. Ta ostatnia zajmie się szkoleniem uczniów.
W ostatnim czasie Litwa zaczęła zwracać większą uwagę na technologie dronowe, zwłaszcza po dwóch incydentach w lipcu, gdy rosyjskie drony miały wlecieć nad Litwę znad Białorusi.
