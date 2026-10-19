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Marcin Piasecki: Witajcie w klubie nierychliwych instytucji

Jeżeli takich przypadków jak korkowanie się Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) będzie więcej, biznesowemu krwioobiegowi grozi zawał.

Publikacja: 19.10.2026 05:58

Zapaść w Krajowej Izbie Odwoławczej rozstrzygającej miliardowe spory przetargowe

Zapaść w Krajowej Izbie Odwoławczej rozstrzygającej miliardowe spory przetargowe

Foto: Stock

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Marcin Piasecki

To nie jest problem jakiejś tam marginalnej instytucji o niewiele mówiącej nazwie Krajowa Izba Odwoławcza. To problem znaczącej części polskiego biznesu i dużej części gospodarki. KIO rozstrzyga zasadność odwołań w tysiącach przetargów, decyduje o losach wielomiliardowych inwestycji. I właśnie zaczyna się korkować, co oznacza, że postępowania zamiast ustawowych 15 dni będą się wlekły miesiącami.

Biznes ciągle ściera się z biurokracją

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