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Katarzyna Batko-Tołuć: Centralny rejestr, czyli jawność nie do zniesienia

Zmienia się technologia, AI jest na wyciągnięcie ręki, a my w Polsce od lat nie umiemy wdrożyć tak prostej rzeczy jak elektroniczne oświadczenia majątkowe. Może tym razem się uda? Trzymam kciuki.

Publikacja: 07.10.2026 05:50

Batko-Tołuć: W dobie AI nie umiemy wdrożyć tak prostej rzeczy jak e-oświadczenia majątkowe

Batko-Tołuć: W dobie AI nie umiemy wdrożyć tak prostej rzeczy jak e-oświadczenia majątkowe

Foto: Adobe Stock

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Katarzyna Batko-Tołuć

Może tylko głupi mają nadzieję, ale ja ją mam. Rząd nieoczekiwanie podjął temat ujednolicenia i elektronizacji systemu oświadczeń majątkowych. Temat w Polsce tak zaniedbany, że aż przysłowiowy. Ileż to ja pamiętam pomysłów informatycznych na scrapowanie stron i OCRowanie skanów oświadczeń. W dobie sztucznej inteligencji z trudem wygrzebuję z pamięci te techniczne słowa, których przestaliśmy używać. Ale to też dobrze pokazuje, że na zmiany czekamy już naprawdę długo. Zmieniła się technologia, przepisy o dostępności stron – a my tak prostej rzeczy jak elektroniczne oświadczenia majątkowe nie umiemy zrobić. To znaczy państwo nie umie. Obywatele już sobie poradzili. W końcu ktoś się przestał przejmować problemami i zrobił to wykorzystując osiągnięcia techniczne. Można zobaczyć efekty na stronie ktomaco.pl.

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