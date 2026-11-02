W dokumencie opublikowanym na stronie TK podkreślono, że konieczne jest przeprowadzenie zgromadzenia ze względu na prace nad projektem budżetu 2027 r.. Zgromadzenie musi bowiem rozpatrzeć „projekt dochodów i wydatków Trybunału Konstytucyjnego na 2027 r.”.

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Jednocześnie dodano uzasadnienie, w którym wskazano, że „etap prac nad projektem ustawy budżetowej uzasadnia pilne odbycie Zgromadzenia Ogólnego, co uzasadnia odstąpienie (...) od terminu, o którym mowa w par. 5 ust. 2 Regulaminu Trybunału Konstytucyjnego”.

Zgodnie z Regulaminem TK „o terminie i porządku posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego prezes Trybunału zawiadamia sędziów Trybunału najpóźniej 7 dni przed dniem posiedzenia w formie pisemnej w postaci papierowej i telefonicznie”.

„W wypadku wyznaczenia kolejnego terminu posiedzenia podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego lub w szczególnie uzasadnionych innych wypadkach prezes Trybunału może odstąpić od terminu” – stanowi ponadto ten regulamin.

Jak czytamy w uzasadnieniu poniedziałkowego uzupełnienia piątkowego zarządzenia, w tym przypadku odstąpienie od terminu „umożliwi niezwłoczne przekazanie właściwym organom państwa informacji o stanowisku Zgromadzenia w przedmiocie projektu dochodów i wydatków”.

„Niezbędne jest zapewnienie w ustawie budżetowej na 2027 r. dochodów i wydatków w części TK w kwotach umożliwiających efektywne realizowanie ustrojowych i ustawowych zadań TK” – czytamy w tym uzasadnieniu.

Chaos w Trybunale Konstytucyjnym

W piątek wieczorem doszło do przesilenia w Trybunale Konstytucyjnym, gdy grupa sędziów wybranych przez Sejm przekazała, że Anna Korwin-Piotrowska jako najstarszy stażem sędzia została kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Jednocześnie wokół budynku TK zgromadziła się policja. Funkcjonariusze tłumaczyli, że wiązało się to z zawiadomieniem, w którym wskazano, że w związku z trwającymi protestami istnieje niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia sędziów oraz pracowników Trybunału.

Prezydent Karol Nawrocki przerwał podróż do Senegalu, wrócił do kraju i w nocy z piątku na sobotę przybył do siedziby TK.

Wtedy też na stronie TK opublikowano zarządzenie Korwin-Piotrowskiej, w którym jako „sędzia TK zastępująca prezesa TK” zwołała posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego sędziów TK na wtorek 3 listopada. Określiła też, że zgromadzenie będzie dotyczyło rozpatrzenia projektu dochodów i wydatków Trybunału Konstytucyjnego na 2027 r..

Korwin-Piotrowska pytana w poniedziałek rano, czy jest przekonana, że we wtorek uda się zebrać kworum oraz czy w związku z zawieszeniem w czynnościach prezesa Święczkowskiego i wiceprezesa Sochańskiego oraz statusem sędziego Jarosława Wyrembaka, wymagane kworum może zostać obniżone z dziesięciu do ośmiu sędziów – odparła, że „czy będzie kworum, okaże się na zgromadzeniu”.