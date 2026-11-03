Na Lotnisku Chopina sprawdzany jest samolot linii SAS.

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Alarm bombowy na lotnisku w Modlinie

– Samolot z Londynu wylądował na lotnisku w Modlinie o godzinie 10.01. Na pokładzie znajduje się 181 osób. Lotnisko zostało zamknięte. Czekamy na pirotechników – powiedział rzecznik prasowy portu lotniczego Warszawa-Modlin Adam Szabłowski.

Samolot Boeing 737 MAX 8 wystartował z londyńskiego lotniska Heathrow o godz. 6.30. O godzinie 10:01 samolot wylądował na lotnisku Warszawa-Modlin. Samolot miał pierwotnie wylądować na Lotnisku Chopina

„Po lądowaniu samolot został skierowany w wyznaczone miejsce, gdzie pozostaje w oczekiwaniu na dalsze decyzje i polecenia właściwych służb, w tym zespołów pirotechnicznych.

W związku z zaistniałą sytuacją Lotnisko Warszawa-Modlin pozostaje zamknięte do odwołania. Trwają działania służb mające na celu weryfikację zgłoszonego zagrożenia oraz zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na terenie portu lotniczego” – poinformował rzecznik prasowy Lotniska Warszawa-Modlin Adam Szabłowski.

Więcej informacji wkrótce