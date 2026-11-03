Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 2 na 3 listopada:

Reklama Reklama

Łotewska armia: Dron spadł na terytorium kraju. Trwają poszukiwania

W północno-wschodniej części Łotwy, na terenie gminy Balvi, niedaleko granicy z Rosją, spadł dron – poinformowało po północy dowództwo sił zbrojnych Łotwy. Wcześniej, około godziny 00.10 czasu lokalnego (23.10 czasu polskiego) służby za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej ogłosiły alert w związku z potencjalnym zagrożeniem dla przestrzeni powietrznej. Mieszkańcom zalecono pozostanie w pomieszczeniach. Równocześnie aktywowane zostały myśliwce NATO aktualnie patrolujące przestrzeń powietrzną krajów bałtyckich – przekazała agencja LETA.

Według sił zbrojnych rozpoczęto poszukiwania obiektu, który spadł w rejonie gminy Balvi położonej we wschodnim rejonie Łatgalii.

Nocny atak Rosji na Charków, Polska „uruchamia niezbędne siły i środki”

W nocy Rosjanie atakowali z powietrza cele na Ukrainie. Bomby lotnicze i pociski rakietowe uderzyły m.in. w Charków, gdzie uszkodzony został budynek placówki medycznej. W ataku rannych zostało 25 osób, a co najmniej 200 pacjentów zaatakowanego obiektu medycznego zostało ewakuowanych – jak wynika z informacji przekazywanych przez gubernatora obwodu charkowskiego, Ołeha Synehubowa. Charków jest drugim największym, po Kijowie, miastem Ukrainy.

W ataku oprócz placówki medycznej ucierpiał też piętrowy budynek mieszkalny i 10 samochodów – wynika z komunikatów przekazywanych przez Synehubowa.

Tymczasem Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w związku ze zmasowanymi uderzeniami Rosji na cele na Ukrainie prowadzonymi z powietrza „uruchomione zostały niezbędne siły i środki Systemu Obrony Powietrznej RP”.

„Podejmowane działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie oraz ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, ze szczególnym uwzględnieniem rejonów przygranicznych” – czytamy w komunikacie.

„WSJ”: USA przeprowadziły kolejny potajemny atak na Iran

Amerykańska armia zaatakowała 2 listopada irańską wyspę Keszm i był to kolejny w ostatnich tygodniach potajemny atak amerykański na cel w Iranie – wynika z informacji przekazywanych przez „Wall Street Journal”.

Z informacji „WSJ” wynika, że od tygodni trwa prowadzona na ograniczoną skalę kampania amerykańskiej armii przeciwko celom w Iranie. Wyspa Keszm, położona w rejonie blokowanej przez Iran od wybuchu wojny 28 lutego cieśniny Ormuz, była już w przeszłości celem amerykańskich ataków.

Niektórzy rozmówcy „WSJ” nazywają ataki przeprowadzane przez USA w ostatnich tygodniach przeciwko celom w Iranie mianem działań „o charakterze obronnym”. Celem takich ataków miałoby być odblokowanie cieśniny i umożliwienie swobodnej żeglugi statków handlowych na szlaku wodnym strategicznym dla transportu ropy i gazu z Bliskiego Wschodu.

Atak hakerski na zamrażarki w sieci Intermarche w Portugalii

Działająca na terenie Portugalii sieć supermarketów Intermarche została zaatakowana przez hakerów – wynika z informacji przekazanych przez Centrum ds. Bezpieczeństwa Narodowego (CNC) portugalskiej policji.

Według portugalskiej telewizji SIC atak informatyczny sparaliżował działanie systemów chłodzenia w zamrażarkach i lodówkach w co najmniej siedmiu supermarketach sieci Intermarche w Portugalii. Operator sieci wielkopowierzchniowych placówek handlowych w wydanym oświadczeniu poinformował, że w żadnym z supermarketów Intermarche nie doszło do „zaburzenia bezpieczeństwa żywnościowego”.

2 listopada doniesienia o atakach hakerskich, w wyniku których zamrażarki zaczęły rozgrzewać się do temperatury 50 stopni Celsjusza napływały z Belgii, Luksemburga, Szwecji, Irlandii oraz z Estonii. Problem z niedziałającymi zamrażarkami pojawił się także w sklepie sieci Auchan w Olsztynie.

Rozmowy USA, Ukrainy i Rosji odbędą się w Abu Zabi 10-11 listopada

Specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff poinformował, że 10-11 listopada w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich odbędą się rozmowy między Ukrainą i Rosją, a pośredniczyć będą w nich USA. Wcześniej Amerykanie spotkają się w Brukseli z przedstawicielami Europy. Witkoff zaznaczył, że rozmowy w Abu Zabi to kolejny krok w realizacji misji prezydenta Donalda Trumpa, której celem jest zakończenie wojny.

Wysłannik prezydenta poinformował, że rozmowy będą koncentrować się na powojennych rozwiązaniach dotyczących bezpieczeństwa, deeskalacji konfliktu, działaniach humanitarnych oraz kolejnych krokach na drodze do osiągnięcia pokoju. Ponadto Witkoff zapowiedział, że w tym tygodniu amerykańscy negocjatorzy spotkają się w Brukseli z przedstawicielami Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej i NATO. Tematem tych rozmów mają być gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, powojenna architektura bezpieczeństwa w Europie oraz możliwości gospodarcze wspierające odbudowę Ukrainy.

Do ostatniej, jak dotąd, rundy trójstronnych rozmów Rosja–Ukraina–USA doszło w lutym, kilka tygodni przed rozpoczęciem wojny USA i Izraela z Iranem.

Zidentyfikowano wszystkie ofiary katastrofy kolejowej w Urdzie

W nocy z 2 na 3 listopada zakończono identyfikację wszystkich 69 ofiar środowej katastrofy kolejowej w Urdzie, w prowincji Toledo, w środkowej Hiszpanii. W toku prac patomorfologów ustalono, że 40 ofiar śmiertelnych wypadku kolejowego w Urdzie to mężczyźni, a 29 – kobiety. Hiszpańskie władze sprecyzowały, że 56 osób udało się zidentyfikować na podstawie odcisków palców.

Zgodnie z ustaleniami władz, 54 ofiary wypadku kolejowego w Urdzie to obywatele Hiszpanii, a pozostałe 15 to obcokrajowcy. Wśród cudzoziemców jest czterech Amerykanów, po dwóch Australijczyków i Japończyków, a także po jednym obywatelu Czech, Argentyny, Kanady, Francji, Portugalii, Meksyku i Tunezji.