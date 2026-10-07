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Ewa Szadkowska: Dane o majątkach w jednym miejscu. Wreszcie

Dające się odcyfrować i porównać oświadczenia majątkowe to realne narzędzie walki z korupcją. Nie pozwólmy sobie wmówić, że jest inaczej.

Publikacja: 07.10.2026 06:00

Dane o majątkach wreszcie w jednym miejscu.

Dane o majątkach wreszcie w jednym miejscu.

Foto: Adobe Stock

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Ewa Szadkowska

Pamiętamy aferę zegarkową jednego z ministrów i kłopoty innego, który wił się, nie chcąc zdradzić, kto udzielił mu prywatnej pożyczki opiewającej na dużą sumę. Były pojawiające się i znikające mieszkania o ruchomym metrażu, wyjątkowo tanie samochody i dokumenty świadczące o tym, że ludzie po latach zawodowego posłowania mają puste konta niczym studenci tuż przed pierwszym.

Możemy dworować z kalibru tych historii, ale łączy je jedno – wątpliwości dotyczące majątków rządzących w ogóle by się nie pojawiały, gdyby nie publikowane w internecie oświadczenia majątkowe przedstawicieli władz.

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