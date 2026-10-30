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Strach nie zawsze ma wielkie oczy. Gra „Łowcy cukierków” - nie tylko na Halloween

„Candy Hunters. Łowcy cukierków” to propozycja dla tych, którzy chcą poćwiczyć logiczne myślenie oraz wyobraźnię przestrzenną. Sprawdzi się w wieloosobowych partii, ale też jako łamigłówka do rozwiązywania solo.

Publikacja: 30.10.2026 18:04

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Candy Hunters: Łowcy cukierków to taktyczna gra logiczna

Candy Hunters: Łowcy cukierków to taktyczna gra logiczna

Foto: materiały prasowe

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Daria Chibner

Jeszcze kilkanaście lat temu Halloween kojarzyło się w Polsce przede wszystkim z amerykańskimi filmami i serialami. Dziś dynie z wyciętymi upiornymi twarzami coraz częściej zdobią witryny sklepów, restauracje organizują imprezy w przebraniach, a dzieci ruszają na poszukiwanie słodyczy. Choć święto wciąż budzi kontrowersje i nie wszystkim podoba się jego obecność w polskim kalendarzu, trudno nie zauważyć, że na dobre zadomowiło się w naszej popkulturze. Halloween to już nie tylko okazja do obejrzenia horroru, lecz także pretekst do spotkań z przyjaciółmi, rodzinnych zabaw i sięgania po rozrywki, które pozwalają na chwilę zanurzyć się w świecie grozy, potworów i nadnaturalnych osobliwości. A skoro tak, dlaczego nie spędzić tego wieczoru przy planszy? Zwłaszcza jeśli można też przy tym trochę pogłówkować?

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