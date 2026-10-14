W ubiegłym tygodniu w Polsce doszło do kilku ataków w szkołach z użyciem ostrych narzędzi.

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W czwartek w szkole podstawowej w powiecie wyszkowskim 15-latek zranił trzy osoby. Jedna z nich – 37-letnia kobieta – zmarła. W środę w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób – 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Także w środę w Sierpcu policja zatrzymała 17-latka, który planował atak w szkole. Z kolei w sobotę w szkole dla dorosłych 21-latka zaatakowała nożem 3 osoby.

W związku z niepokojącymi incydentami, do których doszło na terenie naszego kraju, część sklepów zdecydowała o wycofaniu ze sprzedaży produktów, które miały pojawić się na półkach z okazji Halloween.

Są oświadczenia Auchan, Biedronki i Smyka. „Bezpieczeństwo i dobrostan klientów” po atakach w szkołach

Jak informuje Wirtualna Polska, powołując się na informacje ze sklepu, Auchan wprowadził w swoim asortymencie zmiany. Decyzja miała zostać podjęta ze względu na „bezpieczeństwo i dobrostan klientów, szczególnie tych najmłodszych”. „W związku z ostatnimi wydarzeniami w polskich szkołach zarządziliśmy jednak ponowny przegląd oferty halloweenowej” – czytamy.

Sieć zrezygnowała ze sprzedaży gadżetów halloweenowych, które przypominają ostre narzędzia.

Podobne kroki podjęła także Biedronka. Decyzja motywowana była podobnymi powodami. – Ze względu na skalę naszej działalności proces wycofywania produktów jest obecnie realizowany we wszystkich sklepach sieci. Uznaliśmy, że w obecnych okolicznościach najważniejsze jest dostosowanie oferty do społecznego kontekstu i oczekiwań naszych klientów – powiedziała w rozmowie z Wirtualną Polską Małgorzata Polakowska, dyrektorka kategorii w sieci Biedronka.

Jak podaje TVN24, sieć z artykułami dla dzieci Smyk także zdecydowała o wycofaniu ze wszystkich swoich sklepów akcesoriów z motywami imitującymi niebezpieczne narzędzia. – Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomości o ostatnich tragicznych wydarzeniach w polskich placówkach edukacyjnych. W poczuciu pełnej odpowiedzialności społecznej oraz z szacunku dla emocji rodziców i dzieci, zarząd podjął decyzję o wycofaniu ze sprzedaży w całej sieci stacjonarnej oraz w sklepie online wszelkich akcesoriów z asortymentu halloweenowego, zawierających motywy imitujące niebezpieczne narzędzia (takie jak plastikowe noże, tasaki) oraz elementy drastyczne – przekazała w rozmowie z TVN24 Katarzyna Czechowska-Jakubowska, specjalistka ds. marketingu w Smyku.

Zmiany w prawie po serii ataków. Szefowa MEN zapowiada nowe przepisy

We wtorek szefowa MEN Barbara Nowacka poinformowała, że będzie kilka zmian, w tym ustawowych, które mają dać większą ochronę szkole i dyrektorom. Dodała, że w środę do konsultacji trafi projekt rozporządzenia o treningach w sytuacjach kryzysowych.

Nowacka przekazała wcześniej, że trwają prace nad przepisami, które formalnie wesprą dyrektorów szkół. W RMF FM wyjaśniła m.in., że trzeba tak zmienić przepisy, aby dyrektor szkoły mógł odebrać uczniowi przedmioty, które mogą, ale nie muszą być niebezpieczne, np. śrubokręt.

W Radiu ZET poinformowała zaś, że zmian będzie kilka. Poza ustawowymi, które „mają dać większą ochronę szkole i dyrektorom”, w środę do konsultacji trafi zapowiadany wcześniej projekt rozporządzenia BHP, który umożliwi zwiększenie liczby treningów na wypadek sytuacji kryzysowych. Chodzi m.in. o trenowanie schronienia w przypadku potencjalnego ataku czy nalotu dronowego.

Po aktach przemocy w szkołach skontrolowano ponad 108 tys. placówek

Szefowa MEN zapytana, czy w szkołach powinny być bramki bezpieczeństwa, zaprzeczyła. – Szkoły są miejscem zaufania publicznego i tu trzeba edukować, a nie stawiać urządzenia, które tylko uspokoją nasze sumienia – argumentowała. – Chcemy dać możliwość, żeby szkoły mogły mieć u siebie narzędzia, które pozwolą wykrywać niebezpieczne przedmioty. Natomiast bramka w każdej szkole czasami może być kompletnym paraliżem szkoły – dodała.

We wtorek policja poinformowała, że po aktach przemocy w szkołach funkcjonariusze skontrolowali ponad 108 tys. placówek i zatrzymali 167 osób.