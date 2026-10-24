Akakor to mityczne miasto położone w głębi amazońskiej dżungli, gdzieś na pograniczu Brazylii, Boliwii i Peru. Po raz pierwszy opisał je w 1976 r. niemiecki dziennikarz Karl Brugger, opierając się na relacji indiańskiego przewodnika Tatunki Nary, rzekomego wodza plemienia Ugha Mongulala. Według niego mieszkańcy owej legendarnej metropolii wywodzili się od przybyszów z nieba zwanych nauczycielami i dzięki ich pomocy dysponowali imponującymi zdobyczami techniki. Ich niezwykła cywilizacja podupadła jednak na skutek zwykłych ludzkich sporów i z czasem przeszła do historii.

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Akakor – nieskomplikowana planszówka, która wymaga myślenia

Po latach okazało się, że Nara był rodowitym Bawarczykiem, którego długi zmusiły do ucieczki z kraju i zmiany tożsamości. Jego niesamowite opowieści zainspirowały jednak twórców filmu „Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki”, bez nich nie byłoby również planszówki „Akakor”. Od dwóch do pięciu graczy przemierza wilgotny las deszczowy w poszukiwaniu pozostałości po potężnej cywilizacji Majów. Zebrane artefakty próbują następnie dostarczyć do tajemniczej piramidy wznoszącej się na horyzoncie – stojącej w centrum wspomnianego miasta.

Już sama plansza robi wrażenie: przedstawia rzekę płynącą w stronę trójwymiarowej tekturowej konstrukcji. Wśród wód znajdują się wyspy ale i tratwy oraz rozmaite skarby. Gracz na podstawie wyniku rzutu kośćmi przesuwa się na sąsiednie pola, przeskakuje wyspy bądź rywali, a także porusza drewnianymi tratwami. Wszystko po to, by zdobyć wspomniane artefakty i wspiąć się na szczyt piramidy. Wymaga to planowania kolejnych ruchów i oszacowania ryzyka. Gra nie jest skomplikowana, ale wymaga myślenia – osiągnięcie sukcesu metodą „na rympał” jest bardzo trudne. Rozgrywka bywa natomiast emocjonująca… i potrafi wciągnąć.