Dawno, dawno temu, kiedy zmagaliśmy się ze skutkami transformacji ustrojowej, ale już powoli zaczynaliśmy się odnajdywać w nowych realiach, z dóbr kultury korzystało się często w nielegalnym obiegu. Nie chodzi nawet o to, że bilety do kina lub kasety VHS (a potem DVD) były pieruńsko drogie. Po prostu nie można było tego inaczej dostać. Zwłaszcza jeśli interesowały nas rzeczy niszowe. Popularną na Zachodzie (ale jeszcze nie u nas) grę komputerową czasami szybciej można było kupić na bazarze niż w legalnym sklepie.