Jak podaje agencja Associated Press, przyczyną śmierci były przyczyny naturalne.

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„Choć świat znał Toma dzięki jego wybitnej karierze aktorskiej, my zapamiętamy go ze względu na jego poczucie humoru, ciekawość świata, mądrość, hojność oraz miłość, którą wniósł w nasze życie” – napisała rodzina w oświadczeniu przekazanym mediom.

Skerritt urodził się w 1933 roku w Detroit. Po czteroletniej służbie w Siłach Powietrznych Stanów Zjednoczonych studiował w Henry Ford College, Wayne State University oraz na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles (UCLA). Ostatecznie przerwał naukę, by poświęcić się aktorstwu.

Skerritt był dwukrotnie nominowany do nagrody Emmy – obie nominacje otrzymał za rolę w serialu „Gdzie diabeł mówi dobranoc” („Picket Fences”); w 1993 roku zdobył statuetkę dla najlepszego aktora pierwszoplanowego w serialu dramatycznym. Do innych znaczących osiągnięć w jego karierze należą role cierpliwego męża Shirley MacLaine w dramacie „Punkt zwrotny”, męża Sally Field w „Stalowych magnoliach” oraz wyrachowanego oportunisty, który w filmie „Kontakt” staje na drodze postaci granej przez Jodie Foster, próbującej nawiązać łączność z pozaziemską cywilizacją.

- Pewien autor opisał mnie kiedyś jako aktora charakterystycznego zamkniętego w ciele amanta – zawsze mi się to podobało. To miły komplement. Dzięki temu udało mi się z powodzeniem łączyć pracę w telewizji z występami w filmach pełnometrażowych – powiedział w 1997 roku w rozmowie z „Seattle Post-Intelligencer”.

Na deskach teatru wcielił się m.in. w narratora w sztuce „Nasze miasto” („Our Town”) wystawianej w 2004 roku w Intiman Theatre w Seattle. W 2013 roku zadebiutował na Broadwayu w adaptacji powieści Johna Grishama „Czas zabijania” („A Time to Kill”). Jak zauważyła wówczas agencja Associated Press, aktor „znakomicie poradził sobie z rolą czarującego, lecz skompromitowanego i nadużywającego alkoholu prawnika”.

Informacje na temat pogrzebu nie zostały jeszcze podane do wiadomości publicznej.