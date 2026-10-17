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Za światem GTA stoi długa historia filmów gangsterskich. Ulica to nie dekoracja

To będzie jedna z najważniejszych premier tego roku w popkulturze, a o „GTA VI” usłyszą nawet ci, dla których gry komputerowe, tym bardziej tak brutalne, są obcym światem. Choć czy na pewno nieznanym?

Publikacja: 17.10.2026 10:03

„GTA” może skłonić do ponownego obejrzenia filmów gangsterskich, ale dramatycznych wyborów ich bohat

„GTA” może skłonić do ponownego obejrzenia filmów gangsterskich, ale dramatycznych wyborów ich bohaterów nie zastąpi systemem kolejnych misji do wykonania. Na ilustracji kadr z „Chłopaków z sąsiedztwa” (1991)

Foto: materiały prasowe

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Michał Chudoliński

Zanim nadchodząca premiera „GTA VI” – nowej odsłony niezwykle popularnej serii gier, w których gracze robią gangsterską karierę – zaleje nas w listopadzie falą newsów, komentarzy, rolek na platformach społecznościowych i dyskusji o granicach rozrywki opartej na odwołaniach do przemocy, spójrzmy na pełne zbrodni miasto, które nauczyliśmy się „czytać” dzięki kinu.

Samochód może być tu drogą ucieczki albo pułapką, klub nocny – interesem i pralnią pieniędzy, a radiowy przebój – kroniką życia dzielnicy. Nie chodzi tylko o „Człowieka z blizną”, którego duch unosił się nad dawnym Vice City, fikcyjnym miastem z serii GTA. Za współczesnym światem tych gier stoi również długa historia czarnego filmu gangsterskiego: od kina Harlemu przez „New Jack City” i „Chłopaków z sąsiedztwa” po „Amerykańskiego gangstera”. Te filmy pokazały, że ulica to nie dekoracja dla pościgów. Jest miejscem, w którym rozstrzyga się, kto może zarobić, kto może się stąd wyrwać i komu wolno opowiedzieć własną historię. Przed premierą gry warto więc wrócić do tych filmów. Na początek cofnijmy się o prawie 90 lat.

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