Zanim nadchodząca premiera „GTA VI” – nowej odsłony niezwykle popularnej serii gier, w których gracze robią gangsterską karierę – zaleje nas w listopadzie falą newsów, komentarzy, rolek na platformach społecznościowych i dyskusji o granicach rozrywki opartej na odwołaniach do przemocy, spójrzmy na pełne zbrodni miasto, które nauczyliśmy się „czytać” dzięki kinu.

Samochód może być tu drogą ucieczki albo pułapką, klub nocny – interesem i pralnią pieniędzy, a radiowy przebój – kroniką życia dzielnicy. Nie chodzi tylko o „Człowieka z blizną”, którego duch unosił się nad dawnym Vice City, fikcyjnym miastem z serii GTA. Za współczesnym światem tych gier stoi również długa historia czarnego filmu gangsterskiego: od kina Harlemu przez „New Jack City” i „Chłopaków z sąsiedztwa” po „Amerykańskiego gangstera”. Te filmy pokazały, że ulica to nie dekoracja dla pościgów. Jest miejscem, w którym rozstrzyga się, kto może zarobić, kto może się stąd wyrwać i komu wolno opowiedzieć własną historię. Przed premierą gry warto więc wrócić do tych filmów. Na początek cofnijmy się o prawie 90 lat.