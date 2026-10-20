Aktor zmarł z przyczyn naturalnych w czwartek 15 października w Los Angeles. O jego śmierci poinformował amerykański serwis TMZ, powołując się na informacje przekazane przez bliskich.

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Richard Riehle nie żyje. Był aktorem telewizyjnym i filmowym

Richard Riehle urodził się 12 maja 1948 r. w Menomonee Falls w stanie Wisconsin jako syn pielęgniarki i pracownika poczty.

Jego debiut filmowy miał miejsce w 1975 r. w westernie „Rooster Cogburn”, w którym wystąpił u boku Johna Wayne’a i Katharine Hepburn. W kolejnych latach regularnie można było zobaczyć go na dużym ekranie. Wystąpił m.in. w następujących produkcjach: „Czarny deszcz”, „Smażone zielone pomidory”, „Myszy i ludzie”, „Uwolnić orkę”, „Zabójcza broń 4”, „Beethoven 5” czy „Halloween II”. Ostatnim filmem, w którym zagrał, był „The Cowboy Killer” z 2026 r.

Richard Riehle wystąpił także w wielu popularnych serialach, w tym m.in. w „Star Trek: Następne pokolenie”, „Buffy: Postrach wampirów”, „Ally McBeal”, „Ostry dyżur” czy „Dwóch i pół”. Ostatnie seriale, w których wystąpił, to „Kumpelki z Surfside” oraz „Pełniejsza chata”.

Chociaż aktor często występował w rolach drugoplanowych, to potrafił swoim bohaterom nadać wyrazisty charakter.

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Richard Riehle zasłynął dzięki roli w komedii „Życie biurowe”

Richard Riehle w czasie swojej kariery wystąpił w ponad 400 produkcjach filmowych i telewizyjnych.

Największą popularność zyskał dzięki komedii „Życie biurowe” z 1999 r. w reżyserii Mike’a Judge’a. Aktor wcielił się tam w rolę Toma Smykowskiego, menedżera produktu pracującego w firmie Initech. Jego bohater zostaje zwolniony z pracy, następnie przeżywa wypadek samochodowy i ucieka z miejsca zdarzenia, po czym otrzymuje ogromne odszkodowanie. To z kolei pozwala mu realizować marzenia i zbudować prototyp maty „Jump to Conclusions”.