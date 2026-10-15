Smutną wiadomość o śmierci cenionego publicysty ekonomicznego przekazano w czwartek na oficjalnym profilu radiowej „Trójki” w mediach społecznościowych. Wiktor Legowicz przez dekady był związany z Programem 3 Polskiego Radia, w którym sprawował m.in. funkcję dyrektora programowego w latach 1983–1991, a w późniejszym okresie pełnił rolę wicedyrektora.

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Zmarł Wiktor Legowicz. Dziennikarz związany z Polskim Radiem miał 77 lat

Na antenie Programu 3 pracował także jako jeden z prowadzących publicystyczno-ekonomiczną audycję „Winien i ma”. Legowicz był także zastępcą redaktora naczelnego dziennika „Nowa Europa”, a także wykładowcą akademickim.

„Latem 1992 r. podszedł do mnie na korytarzu na Myśliwieckiej, czyli w siedzibie Trójki, Jacek Ejsmond, jej ówczesny dyrektor. I zapytał mimochodem, czy nie mógłbym przygotować magazynu gospodarczego, w którym prostym językiem opowiadalibyśmy słuchaczom o ekonomii i wyjaśniali jej zawiłości. Wykorzystałem więc moje pedagogiczne wykształcenie, zrobiłem próbną audycję, tzw. zerówkę, która spodobała się dyrektorowi i… ruszyliśmy” – wspominał Legowicz w 2017 r. w rozmowie z „Trójką” z okazji 25-lecia pierwszej audycji.

Jak tłumaczył wówczas, „staramy się nadążać za zmieniającym się światem, przyśpieszeniem w technologiach, w tym np. w bankowości czy mikroekonomii, jak również mówić prostym, zrozumiałym językiem. Dlatego przygotowując materiał czy rozmawiając z ekspertem z danej dziedziny zawsze wyobrażamy sobie słuchaczy, którzy nie znają się na podstawowych terminach ekonomicznych”.

Nagrody i odznaczenia legendy Polskiego Radia

„Miał świetny kontakt z zespołem. Po przejściu na emeryturę był z nami w stałym kontakcie. Dzwonił, wspierał, pomagał” - dodano w zamieszczonym na platformie X wpisie.

W 2015 r. „za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju Polskiego Radia” Legowicz otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Był także laureatem nagrody „Ostre pióro” (w latach 1999, 2002 i 2005), nagrody Prezesa NBP i Nagrody Dziennikarskiej im. Mariana Krzaka, przyznawanej przez Związek Banków Polskich.