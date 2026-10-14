Zmarły w środę prof. Adam Jamróz był prawnikiem konstytucjonalistą, politologiem, nauczycielem akademickim, sędzią Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1968 r. Jego naukowe zainteresowania koncentrowały się na teorii państwa i prawa oraz teorii demokracji. Z UwB związany był od 1986 roku. Najpierw był prorektorem Uniwersytetu Warszawskiego ds. Filii w Białymstoku, a w latach 1997-2001 r. kierował samodzielnym Uniwersytetem w Białymstoku.

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Jak podkreślił cytowany w środowym komunikacie rektor UwB dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB, prof. Adam Jamróz był niezwykle ważnym człowiekiem dla uczelni. „Był inicjatorem jej usamodzielnienia i jednym z tych, którzy położyli fundamenty pod jej rozwój. Jego wkład w historię i kształtowanie tożsamości Uniwersytetu pozostanie nieoceniony” - zaznaczył Popławski.

Prof. Adam Jamróz - symbol rozwoju białostockiego środowiska akademickiego

„Odszedł człowiek, który na trwałe zapisał się w historii polskiej nauki i życia publicznego. Dla wielu pokoleń studentów i pracowników uczelni pozostanie symbolem rozwoju białostockiego środowiska akademickiego” - tak napisano o zmarłym na profilu Wydziału Prawa Filii UW w Białymstoku, z którym profesor był szczególnie związany jako dziekan (1990–1996) i wykładowca. Jak wskazano, był w gronie osób, które „konsekwentnie i z niezwykłą determinacją zabiegały o utworzenie samodzielnej uczelni wyższej w stolicy Podlasia".

„Kiedy w 1997 roku filia Uniwersytetu Warszawskiego przekształciła się w Uniwersytet w Białymstoku, naturalnym wyborem na stanowisko pierwszego rektora został człowiek, który od lat współtworzył fundamenty tej instytucji. Funkcję tę sprawował do 2002 roku, organizując struktury nowej uczelni i wyznaczając kierunki jej dalszego rozwoju” - czytamy w na profilu Wydziału Prawa UwB.

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Były rektor uhonorowany przez UwB tytułem doktora honoris causa

Dorobek naukowy Jamroza obejmuje m.in. monografie, rozprawy i artykuły publikowane w Polsce, ale także np. we Francji. Zasiadał w Komitecie Nauk Prawnych oraz w Komitecie Nauk Politycznych PAN. W latach 2001-2003 sprawował mandat senatora RP, następnie (do 2012 r.) był sędzią Trybunału Konstytucyjnego. W 2012 roku został uhonorowany Krzyżem Komandorskim Odrodzenia Polski.

W 2022 roku, na 25-lecie usamodzielnienia się Uniwersytetu w Białymstoku, prof. Jamróz odebrał tytuł doktora honoris causa tej uczelni. Jak mówił wówczas dziennikarzom, to dla niego szczególne wyróżnienie, bo przyznane przez macierzystą uczelnię. - Jeśli sobie coś przypisuję (...) - to to, że pobudziłem, zainspirowałem innych do działania – powiedział.