Systemy monitorowania Ministerstwa Obrony Ukrainy odnotowują przywrócenie działania Starlinka i Starshielda przy wyższych prędkościach – poinformował w sobotę minister obrony Ukrainy Jewhenij Chmara.

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Starlink i Starshield w Ukrainie. Łączność stabilna przy ponad 400 km/h

„Odnotowujemy prędkość ponad 400 km/h, łączność jest stabilna” – powiedział Chmara w odpowiedzi na pytania dziennikarzy.

Minister podkreślił, że jest to kolejny przykład rezultatów, jakie przynoszą bezpośredni dialog oraz konsekwentna postawa prezydenta Ukrainy na najwyższym szczeblu. Jak zaznaczył, osiągnięty efekt ma przede wszystkim znaczenie dla sytuacji na froncie, żołnierzy, działania bezzałogowców, logistyki i łączności.

Ukraina nadal monitoruje działanie Starlinka

Chmara poinformował, że Ministerstwo Obrony kontynuuje monitorowanie i rejestrowanie działania systemów Starlink i Starshield. Resort sprawdza, jak funkcjonują one przy kolejnych wartościach prędkości.

Wcześniej źródła agencji Interfax-Ukraina w ukraińskim Ministerstwie Obrony przekazały, że Siły Obronne Ukrainy oraz resort odnotowują przywrócenie łączności Starlink i Starshield przy prędkościach przekraczających 161 km/h.

Ministerstwo prowadziło dalsze testy, ustalało górne limity i sprawdzało, w jakim stopniu łączność została faktycznie przywrócona.

Starlink na froncie. Znaczenie dla dronów i logistyki

Przywrócenie stabilnej łączności ma znaczenie dla ukraińskich sił zbrojnych. Jak wskazał minister obrony, systemy są istotne dla działania bezzałogowców, logistyki oraz komunikacji wojskowej.

Wcześniejsze ograniczenia w funkcjonowaniu Starlinka utrudniały stronie ukraińskiej przechwytywanie rosyjskich dronów i przeprowadzanie uderzeń na rosyjskie siły na terytorium Ukrainy.

Mimo najnowszych informacji o stabilnej łączności przy prędkościach przekraczających 400 km/h ukraiński resort obrony nie zakończył monitorowania systemów. Podana przez ministra wartość nie oznacza automatycznie, że ustalono maksymalną prędkość działania Starlinka i Starshielda ani że wszystkie ograniczenia zostały całkowicie zniesione.