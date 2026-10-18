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Opowieść o gangsterach i satyra na kulturę. Jak wykuwało się GTA

Im wierniej gry z serii „Grand Theft Auto” pokazywały świat ulicznych porachunków, tym częściej pojawiały się oskarżenia o trywializowanie problemu przestępczości czy promocję gangsterskiego stylu życia.

Publikacja: 18.10.2026 06:02

W „GTA VI” po raz pierwszy w historii całej serii ma się pojawić pełnoprawny romans pomiędzy parą gł

W „GTA VI” po raz pierwszy w historii całej serii ma się pojawić pełnoprawny romans pomiędzy parą głównych bohaterów

Foto: materiały prasowe

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Mateusz Kukla

Już wkrótce do sprzedaży trafi gra komputerowa „Grand Theft Auto VI”. Nie będzie chyba przesadą, jeśli nazwę ją najbardziej wyczekiwaną w branży premierą ostatnich lat. Trudno dziwić się zniecierpliwionym graczom, skoro ma to być najnowsza odsłona serii, która stała się już ikoną, synonimem gier akcji, a dla milionów jej fanów – najlepszą rzeczą, jaką wyprodukował świat gier. Warto więc przyjrzeć się temu, jak rodziła się ta legenda i skąd wzięła się sława, jaką jest owiana.

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