Już wkrótce do sprzedaży trafi gra komputerowa „Grand Theft Auto VI”. Nie będzie chyba przesadą, jeśli nazwę ją najbardziej wyczekiwaną w branży premierą ostatnich lat. Trudno dziwić się zniecierpliwionym graczom, skoro ma to być najnowsza odsłona serii, która stała się już ikoną, synonimem gier akcji, a dla milionów jej fanów – najlepszą rzeczą, jaką wyprodukował świat gier. Warto więc przyjrzeć się temu, jak rodziła się ta legenda i skąd wzięła się sława, jaką jest owiana.