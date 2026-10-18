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W „GTA VI” po raz pierwszy w historii całej serii ma się pojawić pełnoprawny romans pomiędzy parą głównych bohaterów
Już wkrótce do sprzedaży trafi gra komputerowa „Grand Theft Auto VI”. Nie będzie chyba przesadą, jeśli nazwę ją najbardziej wyczekiwaną w branży premierą ostatnich lat. Trudno dziwić się zniecierpliwionym graczom, skoro ma to być najnowsza odsłona serii, która stała się już ikoną, synonimem gier akcji, a dla milionów jej fanów – najlepszą rzeczą, jaką wyprodukował świat gier. Warto więc przyjrzeć się temu, jak rodziła się ta legenda i skąd wzięła się sława, jaką jest owiana.
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