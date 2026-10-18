W Kirjat Gat w Izraelu odkryto żydowską łaźnię rytualną sprzed około 2 tys. lat
Jak informuje Focus, odkrycia dokonano w miejscowości Kirjat Gat na południu Izraela. Podczas prowadzonych tam prac archeologicznych badacze trafili na mykwę - zbiornik służący w judaizmie jako łaźnia do rytualnego oczyszczenia. Znalezisko może świadczyć o istnieniu w tym miejscu nieznanej wcześniej osady z okresu Drugiej Świątyni, czyli z czasów, w których żył Jezus.
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Podczas wykopalisk znaleziono również kamienne naczynia pomiarowe. Zgodnie z żydowskimi przepisami kamień nie podlegał rytualnej nieczystości tak jak niektóre inne materiały. Odkrycia poczynione przez archeologów dostarczają cennych informacji o praktykach religijnych i codzienności dawnych mieszkańców osady. Choć obiekt pochodzi z epoki, w której żył Jezus, nie ma dowodów, że Chrystus z niego korzystał. Odkrycie nie potwierdza też żadnego konkretnego wydarzenia opisanego w Ewangeliach – informuje Focus.
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Izraelski Urząd Starożytności zapowiedział, że po zakończeniu robót budowlanych łaźnia powróci na swoje miejsce, zostanie włączona do otwartej przestrzeni publicznej w centrum nowej dzielnicy i udostępniona zwiedzającym. Ma również służyć badaniom nad życiem społeczności żydowskiej sprzed 2 tys. lat.
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