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Jerzy Haszczyński: Dwie grupy łatwo wpadają w cyfrową dziurę. Głębiej i głębiej

Nie każdy zawsze będzie młodzieńcem, który beztrosko surfuje po kolejnych wersjach profilu zaufanego.

Publikacja: 17.10.2026 14:04

Grupa tkwiących w digitalnej dziurze będzie pewnie z czasem coraz mniejsza. Teraz pierwsze e-konto z

Grupa tkwiących w digitalnej dziurze będzie pewnie z czasem coraz mniejsza. Teraz pierwsze e-konto zakładają sobie dzieci.

Foto: stock.adobe.com

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Jerzy Haszczyński

Słyszałem o pani dobijającej do setki: tańczy na weselu, wznosi toasty, pali papierosy po oderwaniu filtra i zabawia błyskotliwymi żartami. Czytałem o ponadstuletnim mężczyźnie: bije rekordy Europy na bieżni we wciąż nielicznej, niestety, kategorii wiekowej, a po biegu wspomina ze swadą o swojej późnej miłości do sportu. Młodsze o dwie dekady panie startują w supermaratonach, pojawiają się na wybiegach domów mody, wdrapują na szczyty.

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