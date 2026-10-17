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Grupa tkwiących w digitalnej dziurze będzie pewnie z czasem coraz mniejsza. Teraz pierwsze e-konto zakładają sobie dzieci.
Słyszałem o pani dobijającej do setki: tańczy na weselu, wznosi toasty, pali papierosy po oderwaniu filtra i zabawia błyskotliwymi żartami. Czytałem o ponadstuletnim mężczyźnie: bije rekordy Europy na bieżni we wciąż nielicznej, niestety, kategorii wiekowej, a po biegu wspomina ze swadą o swojej późnej miłości do sportu. Młodsze o dwie dekady panie startują w supermaratonach, pojawiają się na wybiegach domów mody, wdrapują na szczyty.
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