Słyszałem o pani dobijającej do setki: tańczy na weselu, wznosi toasty, pali papierosy po oderwaniu filtra i zabawia błyskotliwymi żartami. Czytałem o ponadstuletnim mężczyźnie: bije rekordy Europy na bieżni we wciąż nielicznej, niestety, kategorii wiekowej, a po biegu wspomina ze swadą o swojej późnej miłości do sportu. Młodsze o dwie dekady panie startują w supermaratonach, pojawiają się na wybiegach domów mody, wdrapują na szczyty.