O godzinie 14:00, odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego, rozpoczęła się manifestacja pod Trybunałem Konstytucyjnym. Następnie rozległy się okrzyki „Tu jest Polska!”, a głos zabrał prezes PiS Jarosław Kaczyński.

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To kolejny, po środowym, protest pod siedzibą TK. Środowisko związane z Prawem i Sprawiedliwością, Ruchem Obrony Granic i Klubami Gazety Polskiej rozpoczęło protesty pod budynkiem TK po sejmowej uroczystości ślubowania Macieja Berka na sędziego Trybunału. Zdaniem opozycji, prezydenta Nawrockiego oraz części ekspertów, ślubowanie w Sejmie nie spełnia wymogu ślubowania „wobec” prezydenta RP. Prezes TK Bogdan Święczkowski nie dopuścił Berka do orzekania.

Jarosław Kaczyński: władza Donalda Tuska odrzuciła prawo

Prezes PiS mówił o „oszukańczych propozycjach” obecnego rządu.

– Musicie o tym pamiętać, że dziś ta władza trwa tylko dlatego że kłamie, kłamie i jeszcze raz kłamie – powiedział Kaczyński. – My musimy zabezpieczyć Polskę raz na zawsze przed takimi wydarzeniami, które mają miejsce w gmachu, przed którym stoimy – dodał.

Kaczyński stwierdził, że obecna władza nie stosuje prawa, stawiając nad nim wolę polityczną.

– Obowiązuje wola władzy – powiedział. Przywołał również słowa Donalda Tuska o stosowaniu prawa „tak, jak my je rozumiemy”.

Prezes PiS stwierdził, że zmiana władzy w 2023 roku, a także panujący w Polsce kryzys zostały wywołane przez siły zewnętrzne i „na zamówienie”. Zapowiedział, że – jeżeli zajdzie taka potrzeba – kolejna manifestacja może być zorganizowana pod siedzibą Narodowego Banku Polskiego, w obronie prezesa NBP Adama Glapińskiego.

– Prawda jest w jednym miejscu: po naszej stronie, po stronie polskich patriotów. (...) To oni boją się prawdy, to oni kłamią (...), łamią prawa, krzywdzą ludzi pojedynczych i krzywdzą cały naród – stwierdził Kaczyński. Zaapelował o „jedność” i porozumienie ponad podziałami.

Negatywnie odniósł się do pojawiających się w przestrzeni medialnej apeli o reset konstytucyjny.

– Nie ma takiej drogi, szanowny państwo, jedyna droga to jest zmiana w Polsce (...) i dobra władza – powiedział prezes PiS. Zakończył tym swoje przemówienie.

Szef kancelarii Karola Nawrockiego: prezydent będzie bronił konstytucji

Następnie głos zabrał szef Kancelarii Prezydenta RP, by w imieniu Karola Nawrockiego podziękować zgromadzonym.

– Prezydent jest strażnikiem konstytucji i będzie jej bronił przed organami władzy, które nie chcą jej szanować – powiedział Szefernaker. – Powstaje już zespół, który ma zająć się pięćdziesięcioma sprawami, które ma podjąć Trybunał Konstytucyjny, gdy przejmie go rząd Donalda Tuska – stwierdził. Dodał, że celem rządu Tuska jest „przejęcie niezależnych instytucji”.

Przemysław Czarnek: prawie trzy dekady polskiej konstytucji

Przemysław Czarnek, który zabrał głos jako następny, przypomniał, że dziś mija dokładnie 29 lat od wejścia w życie Konstytucji RP.

Powołał się na treść konstytucji w kontekście składania ślubowania przez sędziów TK „wobec” prezydenta RP. Tymczasem, kwestia przysięgi sędziego TK „wobec” prezydenta wcale nie jest uregulowana w konstytucji, a w ustawie o statusie sędziów Sądu Najwyższego.

Dalej Czarnek przekonywał, że prezydent ma „klucze do tego”, żeby nie przyjąć ślubowania od sędziego TK. „My ich rozliczymy” – stwierdził Czarnek o rządzie Donalda Tuska, a tłum zaczął skandować hasło „rząd pod sąd”.

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