Ponad sto zarzucanych naruszeń regulaminu, nieprawidłowości w sprawozdawczości finansowej obejmujące dziewięć sezonów oraz mechanizmy finansowania klubu, które według ustaleń niezależnej Komisji skutkowały m.in. zawyżeniem wykazywanych przychodów o ponad 830 mln funtów. Sprawa dotycząca przestrzegania przepisów finansowych Premier League wkroczyła w kolejny etap.

29 września 2026 r. piłkarska liga angielska poinformowała, że niezależna Komisja dyscyplinarna (Independent Commission), powołana do rozpoznania sprawy, uznała za udowodnione zarzuty dotyczące naruszeń przepisów finansowych oraz stwierdziła pogwałcenie obowiązków współpracy klubu z ligą podczas prowadzonego dochodzenia, w tym konieczności wykonywania określonych żądań kierowanych w jego stronę.