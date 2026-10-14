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Artur Fal: Manchester City i naruszenia przepisów finansowych. Co grozi klubowi?

Klub angielskiej ekstraklasy piłkarskiej walczy z poważnymi oskarżeniami dotyczącymi nieprawidłowości finansowych. Czy zdobyte przez niego historyczne mistrzostwa są zagrożone?

Publikacja: 14.10.2026 05:00

Artur Fal: Czy Manchester City może stracić historyczne mistrzostwa?

Artur Fal: Czy Manchester City może stracić historyczne mistrzostwa?

Foto: Adobe Stock

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Artur Fal

Ponad sto zarzucanych naruszeń regulaminu, nieprawidłowości w sprawozdawczości finansowej obejmujące dziewięć sezonów oraz mechanizmy finansowania klubu, które według ustaleń niezależnej Komisji skutkowały m.in. zawyżeniem wykazywanych przychodów o ponad 830 mln funtów. Sprawa dotycząca przestrzegania przepisów finansowych Premier League wkroczyła w kolejny etap.

29 września 2026 r. piłkarska liga angielska poinformowała, że niezależna Komisja dyscyplinarna (Independent Commission), powołana do rozpoznania sprawy, uznała za udowodnione zarzuty dotyczące naruszeń przepisów finansowych oraz stwierdziła pogwałcenie obowiązków współpracy klubu z ligą podczas prowadzonego dochodzenia, w tym konieczności wykonywania określonych żądań kierowanych w jego stronę.

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