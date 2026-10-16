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Estera Flieger: Kim jest „jaśniepaństwo”, które nie pójdzie do wojska? Sami wychowaliście sobie ten indywidualizm

Kim są według Sławomira Dębskiego „cwaniacy”, którzy mogliby się uchylić od zasadniczej służby wojskowej? Problem poboru jest wtórny.

Publikacja: 16.10.2026 04:42

Estera Flieger: Kim jest „jaśniepaństwo”, które nie pójdzie do wojska? Sami wychowaliście sobie ten indywidualizm

Foto: AdobeStock

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Estera Flieger

Jeszcze o poborze – jeśli Państwo pozwolą. W poprzednim felietonie zwróciłam uwagę na to, że pobór chcą odwiesić uprzywilejowani mężczyźni, a więc tacy, których nie obejmie. 

Ale od początku: na razie nie służbę, a temat odwiesili Sławomir Mentzen i dr Sławomir Dębski z Kolegium Europejskiego w Natolinie. Do tego, co mówił polityk Konfederacji, odniosłam się w zeszły piątek. Teraz pragnę zatrzymać się przy wypowiedzi byłego dyrektora Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i współautora programu Ground Zero. 

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