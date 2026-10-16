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Jeszcze o poborze – jeśli Państwo pozwolą. W poprzednim felietonie zwróciłam uwagę na to, że pobór chcą odwiesić uprzywilejowani mężczyźni, a więc tacy, których nie obejmie.
Ale od początku: na razie nie służbę, a temat odwiesili Sławomir Mentzen i dr Sławomir Dębski z Kolegium Europejskiego w Natolinie. Do tego, co mówił polityk Konfederacji, odniosłam się w zeszły piątek. Teraz pragnę zatrzymać się przy wypowiedzi byłego dyrektora Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i współautora programu Ground Zero.
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