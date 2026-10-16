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Nidal Hasan
Już po publikacji tego felietonu pojawiła się informacja, że nie dojdzie do transmisji z egzekucji Nidala Hasana. Donald Trump przyznał, że „wielu bardzo dobrych i życzliwych ludzi wolałoby nie oglądać jego śmierci za pośrednictwem transmisji ani żadnego innego urządzenia wizualnego”.
Szok, niedowierzanie, zaskoczenie – tak określić można reakcje na zapowiedź wykonania publicznej, transmitowanej przez internet egzekucji przez rozstrzelanie w amerykańskiej armii. Nidal Hasan – major armii USA i psychiatra – w 2009 r. zastrzelił 13 żołnierzy, za co został skazany przez sąd wojskowy na karę śmierci. Gdy informacja o planie wykonania publicznej egzekucji pojawiała się w mediach, wielu z moich znajomych mówiło, że w pierwszym momencie wzięło to za fake news. Ale tak nie jest. Sekretarz wojny USA Pete Hegseth rzeczywiście to zapowiedział i przekonywał, że jego decyzja ma zapobiegać kolejnym zbrodniom. „Ludzie muszą zrozumieć, że takie czyny niosą ze sobą poważne konsekwencje” – powiedział.
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