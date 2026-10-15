Prezydent USA Donald Trump
Administracja Stanów Zjednoczonych zrezygnowała z publicznego przekazu wideo z egzekucji przez rozstrzelanie Nidala Malika Hasana, odpowiedzialnego za krwawy zamach w bazie Fort Hood w 2009 r. – poinformowała agencja AP. Wyrok ma zostać wykonany 3 grudnia.
Początkowe ogłoszenie sekretarza obrony Pete'a Hegsetha o publicznym charakterze egzekucji oraz potwierdzenie ze strony Pentagonu o planowanym streamingu wywołało gwałtowny sprzeciw polityków Partii Republikańskiej i Partii Demokratycznej. Krytycy argumentowali, że rejestracja i publikacja materiału wizualnego mogą zostać wykorzystane przez środowiska ekstremistyczne do napędzania radykalizacji.
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Prezydent Donald Trump w swoich mediach społecznościowych – na co zwraca uwagę agencja AP – tłumaczył początkowo, że publiczne pokazanie wydarzenia „mogłoby być silnym środkiem odstraszającym dla świata, aby zobaczyć, jak Ameryka radzi sobie z terrorystami i szumowinami takimi jak Hasan”. Jednocześnie jednak przyznał, że „wielu bardzo dobrych i życzliwych ludzi wolałoby nie oglądać jego śmierci za pośrednictwem transmisji ani żadnego innego urządzenia wizualnego”.
Odpowiadając na pytania dotyczące zgodności publicznej egzekucji z jego wiarą chrześcijańską, wiceprezydent JD Vance wskazywał w rozmowie relacjonowanej przez AP na wątpliwości co do samej realizacji tego pomysłu. – Nie jestem pewien, czy to się w ogóle wydarzy – mówił Vance.
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Podkreślił również, że niezależnie od formy egzekucji, kluczowe pozostaje to, iż sprawca brutalnie zamordował wielu niewinnych ludzi. – Jeśli ostatecznie będzie to transmitowane na żywo, nie zamierzam tego oglądać – zadeklarował.
W wyniku zmiany planów Pentagon zdecydował, że egzekucja nie będzie transmitowana. Zgodnie z oświadczeniem administracji, w egzekucji będą mogli uczestniczyć na żywo wyłącznie członkowie najbliższych rodzin ofiar, i to pod warunkiem, że „jeśli sobie tego życzą” – podaje agencja AP.
Sprawa wywołuje ogromne emocje także ze względu na tło historyczne. Zaplanowany wyrok przez rozstrzelanie ma być pierwszą tego typu egzekucją w amerykańskich siłach zbrojnych od stycznia 1945 r., kiedy to zastrzelono dezertera Eddie'ego Slovika – zauważa BBC. Z kolei ostatnia egzekucja wojskowa w historii USA w ogóle miała miejsce w 1961 r., gdy przez powieszenie stracono żołnierza skazanego za przestępstwo seksualne.
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Po powrocie do Białego Domu Donald Trump uchylił moratorium na egzekucje federalne, które wcześniej wprowadził Joe Biden. Według danych cytowanych przez BBC z badania Pew Research, poparcie dla stosowania kary śmierci wobec morderców wyraża obecnie 66 proc. Amerykanów.
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