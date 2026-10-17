Rada Bezpieczeństwa ONZ przeprowadziła w piątek 16 października szóstą rundę nieformalnego głosowania w sprawie wyboru następcy António Guterresa. W zamkniętym posiedzeniu uczestniczyło wszystkich 15 członków Rady. Po raz pierwszy zastosowano karty do głosowania w dwóch kolorach, co pozwoliło odróżnić głosy pięciu stałych członków Rady od głosów pozostałych państw.

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Jak podała agencja Anadolu, przewodnicząca Rady Bezpieczeństwa, ambasador Grecji przy ONZ Aglaia Balta, potwierdziła przeprowadzenie głosowania i zapowiedziała przekazanie wyników poszczególnym kandydatom za pośrednictwem przedstawicielstw państw, które zgłosiły ich kandydatury.

– Przeprowadzono szóstą rundę wstępnego głosowania w sprawie wyboru następnego sekretarza generalnego. Każdy kandydat zostanie poinformowany o wynikach za pośrednictwem stałych przedstawicieli państw, które zgłosiły jego kandydaturę. O przeprowadzeniu głosowania powiadomiony zostanie również przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego – powiedziała Balta.

Nie wskazała terminu następnej rundy.

Wybory sekretarza generalnego ONZ. Kolorowe kartki ujawniły sprzeciw mocarstw

Według nieoficjalnych wyników ujawnionych przez źródła dyplomatyczne najwięcej głosów poparcia zdobyła Rebeca Grynspan z Kostaryki, stojąca na czele Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD). Poparło ją dziewięć państw, pięć było przeciw, a jedno nie wyraziło opinii. Dwa głosy sprzeciwu pochodziły od stałych członków Rady Bezpieczeństwa.

Jak poinformowała agencja EFE, przeciwko Grynspan opowiedziały się Stany Zjednoczone i Wielka Brytania.

Drugie miejsce zajęli ex aequo dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafael Grossi z Argentyny oraz ambasador Gujany przy ONZ Carolyn Rodrigues-Birkett. Każde z nich otrzymało osiem głosów poparcia, sześć głosów sprzeciwu i jeden głos bez wyrażenia opinii. W obu przypadkach przeciwko kandydaturze opowiedziało się dwóch stałych członków Rady.

Znacznie słabiej wypadli pozostali kandydaci. Były prezydent Senegalu Macky Sall otrzymał pięć głosów poparcia i dziesięć głosów sprzeciwu. Dyplomata z Ugandy Olara Otunnu uzyskał cztery głosy poparcia, dziesięć sprzeciwu i jeden głos bez wyrażenia opinii.

Była przewodnicząca Zgromadzenia Ogólnego ONZ María Fernanda Espinosa z Ekwadoru zdobyła trzy głosy poparcia, dziewięć sprzeciwu i trzy głosy bez wyrażenia opinii. Najmniejsze poparcie uzyskała ekwadorska dyplomatka Ivonne Baki, za którą opowiedziało się jedno państwo, a przeciwko której zagłosowało czternaście.

Rada Bezpieczeństwa ONZ wybiera następcę António Guterresa. Decyduje pięć państw

Wybór nowego sekretarza generalnego ONZ wymaga poparcia co najmniej dziewięciu z piętnastu członków Rady Bezpieczeństwa. Żaden z pięciu stałych członków – Stanów Zjednoczonych, Rosji, Chin, Wielkiej Brytanii i Francji – nie może jednak zawetować kandydatury.

Dotychczasowe głosowania miały charakter nieformalny. Każde państwo mogło poprzeć kandydata, wyrazić sprzeciw albo nie zająć stanowiska. Zastosowanie kart w różnych kolorach umożliwiło tym razem ustalenie, czy sprzeciw pochodzi od państwa posiadającego prawo weta.

Choć negatywny głos stałego członka Rady w nieformalnym głosowaniu nie oznacza jeszcze formalnego weta, może uniemożliwić przyjęcie danej kandydatury w późniejszym głosowaniu. Państwa mogą jednak zmienić stanowisko w następnych rundach.

Ambasador USA przy ONZ Mike Waltz powiedział po głosowaniu, że Waszyngton rozumie oczekiwania dotyczące regionalnej rotacji na stanowisku sekretarza generalnego oraz wyboru kobiety.

– Oczywiście, jeśli najlepszym kandydatem okaże się kobieta, przyjmiemy to z zadowoleniem. Ale przede wszystkim potrzebujemy najlepszego kandydata – podkreślił.

Waltz zaznaczył również, że państwa członkowskie mogą zgłaszać następnych kandydatów. Zapytany, kogo popierają Stany Zjednoczone, odpowiedział krótko:

– To poufne.

Amerykański dyplomata podkreślił, że wybór następcy Guterresa powinien nastąpić przed końcem 2026 r.

Zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych sekretarza generalnego powołuje Zgromadzenie Ogólne na wniosek Rady Bezpieczeństwa. W praktyce Rada uzgadnia jedną kandydaturę, którą przedstawia następnie 193 państwom członkowskim ONZ.

António Guterres, były premier Portugalii, kieruje Organizacją Narodów Zjednoczonych od 1 stycznia 2017 r. Jego druga pięcioletnia kadencja zakończy się 31 grudnia 2026 r. Nowy sekretarz generalny powinien objąć urząd 1 stycznia 2027 r.