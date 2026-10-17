W sobotę, 17 października, w warszawskim Teatrze Palladium odbyła się konwencja stowarzyszenia Rozwój Plus. Głównym punktem wydarzenia było wystąpienie Mateusza Morawieckiego, który przedstawił założenia programu gospodarczego i odniósł się do sytuacji politycznej w Polsce.

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Były premier przekonywał, że jego środowisko może odegrać istotną rolę w tworzeniu przyszłej większości parlamentarnej.

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– Wierzę, że ta prawda trafi do ich serc, do ich umysłów i dzięki temu będziemy w stanie przekonać Polaków, że bez Rozwoju Plus nie będzie można zbudować dobrego rządu, dobrego rządu dla Rzeczypospolitej – powiedział Mateusz Morawiecki.

Polityk ostro skrytykował Donalda Tuska, któremu zarzucił odwracanie uwagi Polaków od problemów związanych z kosztami życia, wynagrodzeniami, sytuacją mieszkaniową i wychowywaniem dzieci. Premiera nazwał „szalbierzem”.

Mateusz Morawiecki krytykuje PiS, KO i Konfederację

W wystąpieniu Morawiecki odniósł się również do polityki zagranicznej najważniejszych ugrupowań. Koalicję Obywatelską i Lewicę określił jako formacje „antyamerykańskie”, natomiast Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederację nazwał „antyeuropejskimi”.

Jeszcze ostrzej wypowiedział się o Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna, którą określił jako ugrupowanie „prorosyjskie i izolacjonistyczne”.

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– I mamy Rozwój Plus, który wierzy w siłę sojuszy. Tak dla sojuszy. Nie chcemy być wypchnięci z Unii Europejskiej, z NATO – powiedział.

Morawiecki przekonywał, że Polska powinna utrzymywać silne relacje zarówno ze Stanami Zjednoczonymi, jak i państwami europejskimi. Jednocześnie opowiedział się za zmianą zasad funkcjonowania Unii Europejskiej.

– Chcemy zmieniać Unię Europejską w taki sposób, żeby budować koalicję chętnych, która de facto zbuduje z UE tę przestrzeń gospodarczą, jaką ona była w latach przed traktatem lizbońskim, a może nawet przed traktatem z Maastricht – mówił.

Były premier opowiedział się za ograniczeniem integracji europejskiej i zwiększeniem znaczenia współpracy gospodarczej państw członkowskich.

Rozwój Plus przedstawia propozycje gospodarcze. ZUS, banki i Orlen

Znaczną część wystąpienia Morawiecki poświęcił gospodarce. Zapowiedział między innymi dodatkowe opodatkowanie sektora bankowego, którego zyski ocenił na 45–50 mld zł rocznie. Przypomniał, że w okresie jego rządów miały one wynosić 13–15 mld zł.

– Nie może być tak, że czwarty rok z rzędu banki siedzą na workach złota – powiedział.

Pieniądze pozyskane z dodatkowego opodatkowania banków miałyby zostać przeznaczone między innymi na rozwój infrastruktury i wspieranie zatrudnienia młodych ludzi.

Morawiecki zaproponował również, aby państwo finansowało składki ZUS za pracowników, którzy nie ukończyli 26. roku życia. Koszt takiego rozwiązania oszacowano na około miliard złotych.

Wśród postulatów znalazły się także wprowadzenie małego i progresywnego ZUS dla przedsiębiorców oraz zmiany w funkcjonowaniu spółdzielni mieszkaniowych. Mieszkańcy mieliby uzyskać większy wpływ na decyzje zarządów, a przepisy powinny ograniczać nieuzasadniony wzrost opłat.

Były premier skrytykował również politykę cenową Orlenu. Twierdził, że koncern kupuje gaz ze Stanów Zjednoczonych po około 100 zł za megawatogodzinę, a następnie sprzedaje go po 300–350 zł. Zaproponował utworzenie funduszu wyrównywania cen paliw.

W konwencji uczestniczyła także posłanka Paulina Matysiak, która pojawiła się jako gość specjalny. Nie ogłoszono jednak jej formalnego przystąpienia do Rozwoju Plus.

Podczas wydarzenia zaprezentowano również film „Cena Odwrotu”, poświęcony decyzjom inwestycyjnym rządu Donalda Tuska.

Mimo programowego charakteru konwencji nie ogłoszono powstania nowej partii politycznej. Rozwój Plus nadal funkcjonuje jako stowarzyszenie.