Wirtualna Polska dotarła do decyzji sądu dyscyplinarnego Prawa i Sprawiedliwości, które zostały przekazane części polityków Rozwoju Plus. Z orzeczenia z 13 sierpnia wynika, że przejście z klubu PiS do klubu Rozwoju Plus zostało uznane za „ciężkie naruszenie art. 39 w zw. z art. 36 ust. 1 i 2 Statutu Prawa i Sprawiedliwości”.

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Na podstawie art. 40 pkt 4 statutu PiS zdecydowano o wykluczeniu tych polityków z partii.

Z kolei Polsat News podaje, że w partii pozostali nadal: Piotr Muller, Michał Dworczyk oraz Waldemar Buda, gdyż według sądu koleżeńskiego „nie tworzyli nowego klubu”.

PiS wyklucza ludzi Mateusza Morawieckiego

Decyzje sądu dyscyplinarnego oznaczają realizację wcześniejszych zapowiedzi kierownictwa PiS dotyczących parlamentarzystów, którzy opowiedzieli się po stronie Mateusza Morawieckiego.

– To tylko potwierdza wcześniejsze deklaracje prezesa i rzecznika dyscyplinarnego partii. Żałuję, że Prawo i Sprawiedliwość upatruje źródeł swojego szybkiego sukcesu w wyrzuceniu byłego premiera oraz kilkudziesięciu posłów i posłanek. Niemniej jednak nie obrażam się i życzę Prawu i Sprawiedliwości, mimo wszystko, jak najlepiej – powiedział Wirtualnej Polsce poseł Szymon Szynkowski vel Sęk.

Sam parlamentarzysta zaznaczył, że decyzji dotyczącej jego samego jeszcze nie otrzymał.

– Sami koncentrujemy się w tej chwili na przygotowaniu atrakcyjnej alternatywy dla rządów Donalda Tuska, która będzie alternatywą o charakterze programowym, a nie uwikłaniem się w jakieś emocje, w szczególności dotyczące dyskusji po prawej stronie na temat statutu i wykluczeń – dodał.

W otoczeniu byłego premiera decyzje władz PiS nie wywołały zaskoczenia. Jeden z rozmówców Wirtualnej Polski związanych z Morawieckim określił je jako „gratkę dla absolutnych koneserów”, przekonując, że taki scenariusz był spodziewany od dawna.

– Prawo i Sprawiedliwość jest w tym samym miejscu, w którym było miesiąc temu, a my jesteśmy już trzy kroki dalej – powiedział jeden z polityków Rozwoju Plus.

Zwrócił również uwagę na tempo, w jakim PiS przeprowadziło procedurę dyscyplinarną.

– W życiu nie pamiętam, żeby tak sprawnie w PiS obradował jakikolwiek sąd koleżeński i postępowanie dyscyplinarne było tak szybko przeprowadzone. Najczęściej było to odkładane na „wieczne nigdy” – dodał.

Rozwój Plus podzielił PiS. Morawiecki stworzył własny klub

Konflikt narastał od czasu utworzenia przez Mateusza Morawieckiego i związanych z nim polityków stowarzyszenia Rozwój Plus. Inicjatywa od początku budziła sprzeciw części działaczy PiS. Krytycznie odnosili się do niej m.in. Jacek Sasin i Tobiasz Bocheński.

Jarosław Kaczyński ostatecznie zażądał od polityków PiS złożenia deklaracji, że nie należą do żadnego wewnętrznego stowarzyszenia funkcjonującego w ramach partii.

Mateusz Morawiecki oraz kilkudziesięciu parlamentarzystów nie podporządkowali się temu żądaniu. Komitet polityczny PiS zdecydował wówczas o skierowaniu ich spraw do rzecznika dyscyplinarnego. Wśród możliwych konsekwencji wymieniano upomnienie, naganę lub usunięcie z partii.

Były premier nie czekał jednak na zakończenie postępowań dyscyplinarnych. Utworzył klub parlamentarny Rozwoju Plus, do którego przystąpiło 40 posłów. Teraz wobec pierwszych parlamentarzystów związanych z nowym klubem zapadły decyzje o wykluczeniu z PiS.