Rzeczpospolita

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AI w szkole nie kusi jak owoc zakazany. To owoc nisko wiszący. I w tym problem

Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, ale okazuje się, że można próbować dwakroć do niej wrzucić dzieci. Kiedy w jednym kącie szkoły próbujemy ratować osoby zniszczone przez smartficę i bigtechowe platformy, z drugiego już wyłazi pokusa, żeby przetestować na uczniach sztuczną inteligencję.

Publikacja: 17.10.2026 06:04

Jesteśmy coraz usilniej bombardowani „umiarkowanymi” receptami na „nieuniknione przecież” włączanie

Jesteśmy coraz usilniej bombardowani „umiarkowanymi” receptami na „nieuniknione przecież” włączanie AI w lekcje

Foto: Adobe Stock

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Aleksander Pawlicki

Tuż przed wakacjami odbyłem szkolenie organizowane przez kalifornijskiego olbrzyma i dwie – niby to szlachetne – fundacje. Grają tę samą ponurą komedię, co poprzednio: wspieramy nauczycieli, nie mamy nic do dzieci. Owszem, nauczyciele są idealnym celem – zaniedbana grupa szukająca pomocy, która zarazem jest silnie wzorotwórcza i jeżeli wprost nie modeluje zachowań, to przynajmniej je oswaja i normalizuje. Niech na oczach dzieci nauczyciele korzystają z botów! Wystarczy.

Podczas wspomnianego kursu wysypano na głowy parudziesięciu entuzjastów nowoczesności górę bzdur i zachęcono ich do tego, aby przeszkolili następnie setkę swoich uczniów (wtedy dostaną zaświadczenie o ukończeniu własnego szkolenia) oraz swoich kolegów (wtedy dostaną ekstra 5 tys. zł). Zanim za pięć lat te same fundacje, które dziś wciskają AI do klasy, zaczną brać pieniądze na szkolenia dotyczące uzależnienia od AI, chciałbym już teraz napisać o kilku rzeczach, o których nauczyciele powinni zapomnieć, i o kilku, o których wypada pamiętać, kiedy spotkają się oko w oko z takimi szczwanymi handlarzami, jak ci, w których łapy na moment wpadłem.

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