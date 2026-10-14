Służby zatrzymały 29-letniego Rosjanina podejrzanego o przyjęcie zlecenia zabójstwa. Sprawca miał zostać zwerbowany przez Rosję i dokonać w Polsce zbrodni na obywatelu USA ukraińskiego pochodzenia. Sprawa jest, jak widać, zapętlona narodowościowo.

Co najważniejsze, przyjęcie zlecenia zabójstwa jest w Polsce karalne dopiero od niedawna, a dokładnie od 1 października 2023 roku. Mówi o nim art. 148a k.k. (litera „a” sugeruje, że przepis dodano tuż po art. 148 k.k., który typizuje zabójstwo). Opisywany przypadek to być może pierwsze w Polsce karalne przyjęcie zlecenia zabójstwa. Podżegacz/zleceniodawca odpowiada karnie od zawsze. Druga strona tego procederu nie podlegała karze, dopóki nie weszła w fazę usiłowania. Zmieniło się to za sprawą art. 148a k.k.: jeśli przyjmiesz zlecenie zabójstwa, czyli powiesz „TAK”, już wtedy popełniasz przestępstwo.