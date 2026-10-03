Rzeczpospolita

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Wyjątkowo ciekawe świętowanie na bagnach. Dobra propozycja dla fanów interakcji

Jak to mówią, chodzenie po bagnach wciąga. Ale pływanie po nich, łowienie ryb, budowanie siedlisk na wyspach – również. Dowodzi tego gra, jaką recenzuję w tym tygodniu.

Publikacja: 03.10.2026 13:03

„Klany z Bagien”, Helge Ostertag, Anselm Ostertag, wyd. Muduko

„Klany z Bagien”, Helge Ostertag, Anselm Ostertag, wyd. Muduko

Foto: mat. prasowe

Daria Chibner

Zapomniane Bagna na pierwszy rzut oka sprawiają wrażenie cichej i spokojnej krainy, w której cztery frakcje – Krokodyle, Salamandry, Żaby oraz Żółwie – żyją w harmonii. Pod powłoką pokojowej koegzystencji kryje się jednak twarda rywalizacja o dominację w tym obfitym w zasoby ekosystemie. „Klany z Bagien” wrzucają graczy w sam środek wielowymiarowego wyścigu o punkty zwycięstwa, w którym kluczem do sukcesu jest sprawne zarządzanie swoją flotą, optymalizacja wytyczanych szlaków oraz walka o wpływy w starożytnych świątyniach.

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