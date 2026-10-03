Zapomniane Bagna na pierwszy rzut oka sprawiają wrażenie cichej i spokojnej krainy, w której cztery frakcje – Krokodyle, Salamandry, Żaby oraz Żółwie – żyją w harmonii. Pod powłoką pokojowej koegzystencji kryje się jednak twarda rywalizacja o dominację w tym obfitym w zasoby ekosystemie. „Klany z Bagien” wrzucają graczy w sam środek wielowymiarowego wyścigu o punkty zwycięstwa, w którym kluczem do sukcesu jest sprawne zarządzanie swoją flotą, optymalizacja wytyczanych szlaków oraz walka o wpływy w starożytnych świątyniach.