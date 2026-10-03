Do zdarzenia doszło w środę podczas lotu FZ1073 z Dubaju do Tel Awiwu. Na pokładzie znajdowało się 170 pasażerów oraz kilkunastu członków załogi. Według doniesień medialnych większość podróżnych stanowili Izraelczycy.
Po około 2,5 godziny lotu samolot gwałtownie obniżył wysokość o ponad 5,2 tys. metrów. Maszynę przekierowano do Tabuku w Arabii Saudyjskiej, gdzie wykonała awaryjne lądowanie.
Kapitan Smit Machchhar, obywatel Indii, przekazał, że został zaatakowany w kokpicie przez drugiego pilota. Zdołał jednak uruchomić mechanizm otwierający drzwi kabiny pilotów.
Dzięki temu do kokpitu mogli dostać się pasażerowie, którzy obezwładnili napastnika.
W sobotę prokurator generalny Zjednoczonych Emiratów Arabskich poinformował, że drugi pilot próbował zaatakować kapitana siekierą i przeprowadzić „atak terrorystyczny”.
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Trzy osoby zaznajomione ze sprawą, z którymi rozmawiała agencja Associated Press, wskazały jako drugiego pilota obywatela Omanu Hamama al-Hammamiego.
„Wall Street Journal” podał natomiast, że mężczyzna miał być objęty w Omanie zakazem lotów z powodu obaw związanych z jego możliwą radykalizacją. Nie wiadomo, czy flydubai wiedziało o tych okolicznościach, gdy zatrudniało mężczyznę.
Prokurator generalny ZEA zaznaczył, że śledztwo nadal trwa. Badane są okoliczności zdarzenia i motywy działania drugiego pilota, a także zgromadzone dowody rzeczowe oraz cyfrowe.
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Do sprawy odniósł się premier Izraela Benjamin Netanjahu. W rozmowie z CNN porównał zdarzenie do zamachów terrorystycznych w Nowym Jorku z 11 września 2001 roku. Jednocześnie zaznaczył, że przed incydentem izraelskie służby nie posiadały informacji wywiadowczych wskazujących na planowany zamach.
W piątek Netanjahu poinformował, że Izrael sprawdza, czy drugi pilot mógł działać na zlecenie strony trzeciej. Zapowiedział również, że każda osoba zaangażowana w incydent poniesie „wysoką cenę”. Kapitana Machchhara określił mianem „prawdziwego bohatera”.
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Izraelskie władze wskazują, że wybór samolotu należącego do emirackich linii, na którego pokładzie znajdowali się izraelscy pasażerowie, mógł być próbą uderzenia w relacje między Izraelem a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.
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