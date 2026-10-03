Prawo i Sprawiedliwość organizuje w Warszawie kongres poświęcony gospodarce i finansom publicznym. Partia zapowiada przedstawienie propozycji dotyczących zadłużenia państwa, podatków i inwestycji.

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Hasłem spotkania jest „Kongres Gospodarka – plan naprawy finansów publicznych”. Politycy PiS zapowiadają, że podczas wydarzenia przedstawią rozwiązania, które ich zdaniem mają służyć ograniczeniu zadłużenia państwa. Kongres ma dotyczyć również systemu podatkowego oraz inwestycji.

– Od wyjścia z trudnej sytuacji, w której znajduje się dziś polska gospodarka, zależy to, czy nam się uda wrócić do marszu do przodu – powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński.

W wydarzeniu, poza prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim i wskazanym wcześniej przez partię jako kandydat na premiera Przemysławem Czarnkiem, uczestniczą m.in. europoseł Daniel Obajtek, poseł Marcin Ociepa oraz prof. Mariusz Andrzejewski. Ten ostatni jest wymieniany wśród osób, które mają mocniej angażować się w przygotowanie propozycji gospodarczych PiS.

PiS chce przedstawić własny plan dla finansów publicznych

Sobotnie wydarzenie odbywa się dzień po zapowiedzi złożenia przez PiS wniosku o wotum nieufności wobec ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego. Przemysław Czarnek przekonywał, że obecny stan finansów publicznych wymaga zmiany polityki gospodarczej. Rządzący odrzucają zarzuty opozycji.

– Rząd, który spowodował tak gigantyczne zadłużenie w takim krótkim czasie i doprowadził do ruiny finansów publicznych, nie ma prawa bytu w żadnym cywilizowanym państwie – mówił Czarnek. – Polska przestała być cywilizowanym państwem jeśli chodzi o standardy finansów publicznych trzy lata temu, kiedy to 15 października ci, którzy dzisiaj rządzą, nabrali Polaków na swoje 100 konkretów, których nie zrealizowali prawie wcale, a za to wepchnęli nas na ścieżkę, która prowadzi nas do tragedii greckiej, a być może do tragedii greckiej do kwadratu.

Dodał, że Andrzej Domański jest „bez wątpienia najgorszym ministrem finansów w historii Polski”.

Jednym z tematów obecnych w ostatnich tygodniach w propozycjach gospodarczych PiS były ceny paliw. Partia proponowała m.in. obniżenie VAT i akcyzy. W piątek rząd opublikował rozporządzenia obniżające te podatki, a w sobotę Orlen znacząco zmniejszył hurtowe ceny benzyny i oleju napędowego.

Kongres ma jednak obejmować szerszy zakres tematyczny. Według zapowiedzi podczas spotkania mają zostać przedstawione rozwiązania dotyczące dochodów i wydatków państwa, inwestycji oraz systemu podatkowego.

Kongres gospodarczy częścią prac nad programem PiS

Spotkanie w Warszawie jest elementem prac programowych prowadzonych przez Prawo i Sprawiedliwość przed wyborami parlamentarnymi w 2027 r. Wcześniej partia organizowała konwencje i panele programowe dotyczące m.in. gospodarki, bezpieczeństwa, ochrony zdrowia oraz polityki społecznej.

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Duża konwencja programowa PiS odbyła się w październiku 2025 r. pod hasłem „Myśląc Polska”. W jej trakcie eksperci i politycy uczestniczyli w panelach, które – według partii – miały stać się podstawą prac nad kolejnym programem wyborczym.

Sobotni kongres ma pokazać, jakie miejsce w tym programie zajmie gospodarka. Szczególnie istotne będą konkretne propozycje dotyczące finansów publicznych, podatków i inwestycji oraz sposób, w jaki PiS zamierza je finansować.