Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Polska może wesprzeć Kubę na drodze do pokojowej transformacji. Trump czeka

Mamy swoje pięć minut, by wesprzeć Kubańczyków w ich poszukiwaniu własnej drogi pokojowej transformacji. A zmiany na Wyspie nieuchronnie nastąpią.

Publikacja: 24.10.2026 18:03

Google Ustaw „Rzeczpospolitą” jako swoje ulubione źródło informacji w Google
Im dłużej działania USA sprowadzają się do presji sankcji, tym łatwiej komunistyczny reżim się do ni

Im dłużej działania USA sprowadzają się do presji sankcji, tym łatwiej komunistyczny reżim się do nich przystosowuje. A ich koszty przerzuca na społeczeństwo, winą za kryzys obarczając Waszyngton. Na zdjęciu protest przed amerykańską ambasadą w Hawanie po zablokowaniu dostaw paliwa na Wyspę; 2 kwietnia 2026 r.

Foto: REUTERS/Norlys Perez/File Photo

Reklama
Reklama
Reklama

Joanna Kozińska-Frybes

Czy na Wyspie, skrajnie wyczerpanej kryzysem i represjami, istnieje – jeszcze – wewnętrzna siła protestu lub świadomość nieuchronności fundamentalnych zmian gospodarczych i politycznych nieodzownych, by Kuba odżyła? Pisałam w tym miejscu („Kuba w agonii. Czy może jeszcze zmienić się sama?”, „Plus Minus”, 5-6 września 2026), że na obecnym etapie Kubańczycy – społeczeństwo i diaspora, nie władza – ratunku upatrują bardziej w Stanach Zjednoczonych niż w samodzielnych działaniach. Czy jednak sami Amerykanie faktycznie są gotowi spełnić te nadzieje? I czy rzeczywiście tego chcą?

Pozostało jeszcze 97% artykułu

Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)

Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:

  • codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
  • pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Skorzystaj z promocji Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama