Według danych firmy badawczej NielsenIQ w ciągu miesiąca zakończonego 17 października sprzedaż słodyczy na Halloween spadła o 6,7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. NielsenIQ odnotował również spadek sprzedaży o 11,7 proc. w połowie września, co odwróciło trend wzrostowy obserwowany przed Halloween w dwóch poprzednich latach.

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Drożyzna uderza w Halloween

Chris Costagli, wiceprezes NielsenIQ i ekspert ds. rynku żywności, powiedział, że wysokie ceny benzyny pogłębiły obawy Amerykanów związane z rosnącymi kosztami utrzymania, co negatywnie wpływa na popyt na słodycze kupowane z okazji Halloween. W piątek średnia cena galona (ok. 3,8 litra) zwykłej benzyny w USA wynosiła 4,29 dol. (niemal 17 zł), czyli prawie 40 proc. więcej niż rok wcześniej.

Zdaniem Costagliego ograniczenie zakupów słodyczy przed Halloween jest dla wielu Amerykanów przykrą koniecznością. Coraz więcej pieniędzy muszą bowiem przeznaczać na paliwo, mieszkanie, odzież i żywność. W rezultacie w domowych budżetach brakuje środków na dodatkowe wydatki, w tym zakup słodyczy na Halloween.

Do połowy października wzrost sprzedaży odnotowywano wyłącznie w przypadku małych opakowań słodyczy. Największe spadki dotyczyły dużych i bardzo dużych paczek.

Ceny czekolady w USA biją rekordy

Ceny słodyczy w USA od kilku lat rosną szybciej niż ogólny wskaźnik inflacji. Według danych rządowych we wrześniu ceny słodyczy i gum do żucia były o 44 proc. wyższe niż pięć lat wcześniej. W tym samym okresie ceny żywności kupowanej do spożycia w domu wzrosły o 22,5 proc.

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W tym tygodniu sieć dyskontów Aldi reklamowała zestaw 135 batonów czekoladowych firmy Mars Inc., w tym Milky Way, Trix i Snickers, w cenie 19,87 dol. To niemal tyle samo, ile pięć lat temu konsumenci płacili za zestaw zawierający 250 sztuk słodyczy.

Główną przyczyną podwyżek są wysokie ceny kakao. Według amerykańskiego Biura Statystyki Pracy (BLS) w styczniu 2025 r. światowe ceny tego surowca osiągnęły rekordowy poziom 10710 dol. za tonę. Było to spowodowane niekorzystnymi warunkami pogodowymi w Afryce Zachodniej, skąd pochodzi około 70 proc. światowej produkcji kakao, a także spekulacjami na rynku kontraktów terminowych na ten surowiec.

Od tego czasu ceny kakao systematycznie spadały, osiągając w marcu poziom 3241 dol. za tonę. Jednak wiosną ponownie zaczęły rosnąć, ponieważ wojna z Iranem zakłóciła dostawy nawozów do Afryki. Dodatkowym zagrożeniem dla produkcji kakao jest zjawisko pogodowe El Niño. Prognozuje się, że związane z nim wysokie temperatury i susza utrzymają się do lutego, co może negatywnie wpłynąć na zbiory.

Amerykanie ograniczają zakupy słodyczy

Jednak nawet w przypadku produktów, których ceny są niższe niż przed rokiem, popyt pozostaje słaby. Według danych NielsenIQ średnia cena słodyczy niezawierających czekolady, takich jak żelki i lizaki, wynosiła w ciągu dziewięciu tygodni zakończonych 17 października 6,08 dol. za funt (około 454 gramów). Była więc o około 3 proc. niższa niż rok wcześniej. Nie przełożyło się to jednak na wzrost sprzedaży.

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Krajowe Stowarzyszenie Producentów Wyrobów Cukierniczych (National Confectioners Association), organizacja branżowa reprezentująca takich producentów jak Mars, Smarties Candy Co. i Ferrara Candy Co., pozostaje jednak optymistycznie nastawione do tegorocznej sprzedaży słodyczy na Halloween. „Dopiero wchodzimy w okres największej sprzedaży związanej z Halloween, a entuzjazm konsumentów pozostaje wyjątkowo duży” – przekazało stowarzyszenie w oświadczeniu.