Z ziemi włoskiej do Anglii. Emigracyjne losy generała Andersa

Fragment książki Pawła Ziętary „Ostatni rozdział... Emigracyjne losy generała Władysława Andersa. Część I. Italia”, która ukazała się nakładem Wydawnictwa LTW

Król Jerzy VI podpisał 24 czerwca 1946 r. „Royal Warrant”, stanowiący formalną podstawę prawną utworzenia Polish Resettlement Corps, co spolszczono ostatecznie jako Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia (PKPR). Dokument był niezwykle lakoniczny. Negocjacje polsko-brytyjskie dotyczące szczegółowych zasad funkcjonowania Korpusu trwały do września. (…) Rozmowy toczyły się bez udziału gen. Władysława Andersa. Brytyjczycy, chcąc zminimalizować ryzyko komplikacji, konsekwentnie odmawiali zgody na przylot do Anglii dowódcy 2. Korpusu.