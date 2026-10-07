Do ostrej wymiany zdań między posłem Konfederacji Konradem Berkowiczem a reporterką TVP Info Justyną Dobrosz-Oracz doszło w środę przed Sejmem. Dziennikarka zapytała polityka, czy służył w wojsku. Berkowicz początkowo odpowiedział, że nie ma czasu, ponieważ rozpoczynają się głosowania.

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Chwilę później poseł powiedział do reporterki: „Poza tym rozmawiam z dziennikarzami, a nie z kurtyzanami”. Dobrosz-Oracz odpowiedziała, że ją obraża i zapowiedziała podjęcie kroków prawnych. Nagranie z wymiany zdań zostało opublikowane w mediach i szybko wywołało reakcje.

Do sprawy odniósł się m.in. dziennikarz TVN24 Radomir Wit, który określił zachowanie Berkowicza jako skandaliczne. Krytyczne komentarze pojawiły się również ze strony innych dziennikarzy i polityków.

Berkowicz brnie. „Przepraszam kurtyzany”

Berkowicz po zdarzeniu zamieścił w mediach społecznościowych ironiczny komentarz: „Przekroczyłem nieprzekraczalną granicę. Przepraszam wszystkie kurtyzany”.

To nie pierwszy raz, gdy poseł Konfederacji wdaje się w konflikt z przedstawicielami mediów. Wcześniej, podczas rozmowy w sejmowym korytarzu, pytany przez dziennikarzy o incydent w sklepie IKEA, zarzucał im złośliwość i obrażał Justynę Dobrosz-Oracz. W pewnym momencie pytał ją, czy „ma problemy umysłowe”.