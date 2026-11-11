14:59 Święto Niepodległości w Warszawie. Dotychczas bez większych incydentów

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Warszawie przebiegają dotychczas bez poważniejszych incydentów – poinformował po godz. 14 dyrektor Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa Jarosław Misztal.

– W Warszawie dotychczas nie doszło do żadnych większych incydentów, które wpłynęłyby na bezpieczeństwo uczestników uroczystości i warszawiaków – przekazał.

Misztal zapewnił, że trasy Marszu Niepodległości i zgromadzenia rozpoczynającego się na placu Unii Lubelskiej nie przecinają się, a odległość między nimi nie stwarza zagrożenia.

Po tragicznych wydarzeniach w Krakowie służby miejskie zachowują szczególną czujność. Na polecenie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego Straż Miejska, Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa i operatorzy monitoringu pozostają w pełnej gotowości.

Dyrektor SCB przypomniał również o zakazie używania i przewożenia materiałów pirotechnicznych. Osoby odpalające race mogą zostać zidentyfikowane dzięki monitoringowi miejskiemu i ukarane wysokimi mandatami.

Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa nie podało jeszcze danych o frekwencji na Marszu Niepodległości, ponieważ uczestnicy nadal napływają na miejsce zgromadzenia.

14:51 Ruszył Marsz Niepodległości

Uczestnicy Marszu Niepodległości przejdą przez centrum Warszawy na błonia Stadionu Narodowego.

Trasa prowadzi Alejami Jerozolimskimi, przez rondo de Gaulle’a, a następnie mostem Poniatowskiego na Saską Kępę. Marsz zakończy się na błoniach Stadionu Narodowego, gdzie przewidziano koncerty i wspólne odtańczenie poloneza.

Na trasie marszu obowiązują zamknięcia ulic, a komunikacja miejska kursuje objazdami. Najłatwiej przemieszczać się po Warszawie metrem oraz pociągami SKM i Kolei Mazowieckich.

14:45 Prezydent Karol Nawrocki dołączył do Marszu Niepodległości

Uczestnicy przywitali go, skandując: „Czołem, panie prezydencie", a następnie odśpiewali hymn.

Prezydent niesie biało-czerwoną flagę. Towarzyszy mu jego starszy syn oraz prezydenccy ministrowie mu m.in. szef KPRP Zbigniew Bogucki, szef gabinetu Paweł Szefernaker, szef BBN Bartosz Grodecki i szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Prezydent poinformował o swoim uczestnictwie w piątek, podkreślając, że zamierza uczestniczyć w wydarzeniu „jak co roku”.

Wcześniej Karol Nawrocki uczestniczył w centralnych uroczystościach Narodowego Święta Niepodległości na placu Piłsudskiego, gdzie wygłosił przemówienie i wręczył nominacje generalskie.

14:26 Rozpoczął się Marsz Niepodległości w Warszawie. Uczestnicy odpalają race mimo zakazu

Po godz. 14 w Warszawie rozpoczął się Marsz Niepodległości, odbywający się w tym roku pod hasłem „Polak w Polsce, gospodarzem”. Wymarsz z ronda Dmowskiego w kierunku błoni Stadionu Narodowego zaplanowano na godz. 14.30.

Uczestnicy mają biało-czerwone szaliki, czapki i opaski, niosą polskie flagi oraz transparenty z nazwami miejscowości z całego kraju. Przed czołem marszu ustawili się motocykliści, grupy rekonstrukcyjne oraz zabytkowe ciągniki.

Pomimo obowiązującego w stolicy zakazu używania wyrobów pirotechnicznych uczestnicy odpalają race i świece dymne.

Wcześniej prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zaapelował o spokojny i godny przebieg obchodów, podkreślając znaczenie bezpieczeństwa.

W Warszawie obowiązują dziś również zakazy lotów dronami oraz noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym.

14:04 Karol Nawrocki złożył wieńce przed pomnikami ofiar katastrofy smoleńskiej, Lecha Kaczyńskiego i Józefa Piłsudskiego

Prezydent Karol Nawrocki wraz z pierwszą damą Martą Nawrocką złożył wieńce przed pomnikami Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku oraz prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Warszawie.

Para prezydencka oddała również hołd marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Podczas ceremonii przed jego pomnikiem obecni byli m.in. wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski, marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski oraz szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła.

Po zakończeniu centralnych uroczystości Narodowego Święta Niepodległości prezydent i pierwsza dama złożyli także wieniec od narodu na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza na placu Piłsudskiego.

13:58 Artur Bartkiewicz: Dobre przemówienie Karola Nawrockiego z dwiema fałszywymi nutami

„Polski wokół bezpieczeństwa nie da się podzielić” to najważniejsze przesłanie z przemówienia prezydenta

Nie jest to wbrew pozorom coś oczywistego, bo nawet całkiem niedawno, na dodatek z otoczenia Kancelarii Prezydenta, płynęły sygnały, że rząd nie dość intensywnie stara się o lokalizację w Polsce stałej bazy wojsk USA, co jako żywo nie było dowodem na to, że w kwestiach bezpieczeństwa nie da się dzielić Polaków. Słowa prezydenta należy brać jednak za sygnał, że co do zasady tego typu politycznych ciosów w wojnie polsko-polskiej będzie się unikać. I tak powinno być – żyjemy w zbyt niebezpiecznych czasach, by włączać kwestie bezpieczeństwa w wojnę polsko-polską - pisze Artur Bartkiewicz.

13:36 Władysław Kosiniak-Kamysz o tragedii w Krakowie: „Nikt nie pytał, na kogo głosowałeś”

– Jedności zawsze nam trzeba, a bez niej upadamy i przegrywamy – powiedział wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podczas uroczystej odprawy wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

Minister obrony narodowej nawiązał do tragicznych wydarzeń w Krakowie, podkreślając solidarność osób, które ruszyły na pomoc poszkodowanym.

– Nikt nie pytał: na kogo głosowałeś, jaki masz światopogląd. Lekarze, pielęgniarki ratowali zdrowie i życie poszkodowanych; policjanci, strażnicy miejscy, strażacy – Polacy, krakowianie i ci, którzy do naszego ukochanego miasta przyjechali z Polski i z zagranicy, wszyscy mieli jedność w działaniu – mówił Kosiniak-Kamysz.

Szef MON zaapelował, aby postawa osób pomagających podczas tragedii stała się przykładem dla całego społeczeństwa. Podziękował również prezydentowi Karolowi Nawrockiemu i premierowi Donaldowi Tuskowi za wspólne upamiętnienie ofiar w Krakowie.

– Bardzo dziękuję, panie prezydencie, za ten wspólny gest i ciszę, która była ciszą jedności. Dziękuję premierowi, który jest dzisiaj w Szczecinie, za ciszę, która była ciszą jedności nas wszystkich – powiedział wicepremier.

13:18 Władysław Kosiniak-Kamysz: „Polska zdolna do jedności zwyciężyć musi”

Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości na placu Piłsudskiego w Warszawie zaapelował o jedność Polaków.

– Polska warta jest naszej jedności. Polska warta jest niepodległości. Bo jest nasza kochana, jedna jedyna, najpiękniejsza. Niech wszyscy wiedzą, że Polska zdolna do jedności zwyciężyć musi. Niech żyje nasza kochana Polska! – powiedział szef MON.

13:06 Karol Nawrocki wręczył nominacje generalskie. Wiesław Kukuła na kolejną kadencję szefa Sztabu Generalnego WP

Prezydent Karol Nawrocki podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości na placu Piłsudskiego w Warszawie wręczył gen. Wiesławowi Kukule akt mianowania na drugą kadencję szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Formalnie rozpoczęła się ona 10 października.

Awanse generalskie otrzymało również dziesięciu oficerów Wojska Polskiego. Na stopień generała broni awansowany został dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych gen. Ireneusz Nowak, a na stopień generała dywizji – gen. Rafał Miernik, odpowiedzialny za szkolenie kadr w Sztabie Generalnym WP.

Pierwszą gwiazdkę generalską otrzymało ośmiu oficerów, wśród nich dowódca 6. Brygady Powietrznodesantowej Piotr Bieniek, dowódca 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej, dysponującej systemami Patriot, Mariusz Czeczko oraz dowódca 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych Krzysztof Kwiatkowski.

Prezydent awansował również dwóch funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej – Krzysztofa Guściorę i Piotra Szczepaniaka – na stopień nadinspektora. Podczas uroczystości wręczył także zasłużonym osobom flagi państwowe, które powiewały nad Pałacem Prezydenckim.

12:53 Karol Nawrocki o kryzysie wokół TK: Wolny naród potrzebuje wolnego Trybunału

Prezydent Karol Nawrocki podczas przemówienia z okazji Narodowego Święta Niepodległości na placu Piłsudskiego w Warszawie odniósł się do kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego i roli instytucji państwowych.

– Państwo nie istnieje po to, aby elity polityczne rościły sobie pretensje do zarządzania obywatelami wbrew woli narodu. Są po to, żeby realizować wolę narodu polskiego i polskiego suwerena – powiedział prezydent.

Nawrocki podkreślił, że spory polityczne są naturalnym elementem demokracji, ale nie powinny obejmować podstaw ustrojowych państwa.

– Polska suwerenność i niepodległość są niepodzielne. Nie mogą podlegać partyjnym sporom. Ustrój i konstytucja RP są nietykalne. Organy konstytucyjne państwa polskiego powinny znajdować się ponad politycznym sporem – zaznaczył.

Prezydent nawiązał następnie bezpośrednio do sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym.

– Pogrzebano prestiż TK, który musimy wspólnym wysiłkiem i odpowiedzialnością za przyszłość Polski odbudować. Wolny naród potrzebuje wolnego Trybunału, nieotoczonego kordonem policji, ale też wolnego od nacisków polityków – powiedział Karol Nawrocki.

Prezydent Karol Nawrocki Foto: PAP/Albert Zawada

12:23 Tłumy w centrum Warszawy. Zamknięte ulice, komunikacja na objazdach

Tłumy mieszkańców i turystów gromadzą się w centrum Warszawy z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Ubrani w biało-czerwone szaliki, czapki i kotyliony zmierzają pod Pałac Kultury i Nauki, gdzie działa Miasteczko Niepodległości, oraz na Trakt Królewski, gdzie odbywa się miejski Festiwal Niepodległa.

Aleje Jerozolimskie i ulica Marszałkowska są zamknięte dla ruchu, a w rejonie ronda Dmowskiego, skąd po godz. 14 wyruszy Marsz Niepodległości, gromadzą się jego uczestnicy. Na miejscu obecni są policjanci i wolontariusze straży marszu.

Dodatkowe utrudnienia powoduje Bieg Niepodległości, którego uczestnicy wyruszyli już na trasę. Zamknięto m.in. Aleję Jana Pawła II, ulicę Chałubińskiego i część Alei Niepodległości. Tramwaje i autobusy kursują objazdami.

Zarząd Transportu Miejskiego zaleca korzystanie z metra oraz pociągów SKM i Kolei Mazowieckich. Na terenie pierwszej strefy biletowej obowiązuje wzajemne honorowanie biletów ZTM i KM w pociągach obu przewoźników.

12:08 Niepodległość na Cytadeli Warszawskiej. Warsztaty, wystawy i koncert

Cytadela Warszawska jest jednym z głównych miejsc tegorocznych obchodów Święta Niepodległości. Muzeum Historii Polski przygotowało wydarzenie „Wspólna Niepodległa”, obejmujące warsztaty, spotkania historyczne, występy artystyczne i wspólne śpiewanie hymnu.

W programie znalazły się atrakcje dla rodzin z dziećmi oraz wydarzenia przybliżające historię odzyskania niepodległości. O godz. 17.15 zaplanowano koncert „Wspólna Niepodległa 2026”.

W obchodach uczestniczą także inne placówki muzealne znajdujące się na Cytadeli, w tym Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Katyńskie i Muzeum X Pawilonu.

12:03 Karol Nawrocki wręczył najwyższe odznaczenia państwowe. „Możemy oglądać obraz Polski idealnej”

Prezydent Karol Nawrocki wręczył w Pałacu Prezydenckim najwyższe odznaczenia państwowe z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Order Orła Białego otrzymali filozof i działacz opozycji demokratycznej w PRL Wiesław Kęcik oraz wybitny neurochirurg prof. Mirosław Ząbek.

Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski odznaczeni zostali aktorka Halina Łabonarska i prof. Krzysztof Szwagrzyk, a Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski – gen. bryg. Andrzej Kowalski.

Podczas uroczystości prezydent podkreślił znaczenie dorobku i postaw odznaczonych dla państwa.

– Dzięki temu, co dla Polski zrobiliście, możemy oglądać obraz Polski idealnej. Ktoś powie, że nazbyt idealistycznej, takiej, którą widzimy bardzo rzadko. Ale dzięki waszym życiorysom możemy na moment zatrzymać się w obrazie naszej ukochanej Ojczyzny takiej, jak ona wygląda, jak jest rysowana przez wielkie osiągnięcia, zaangażowanie, wartości, odwagę – powiedział Karol Nawrocki.

Prezydent zaznaczył również, że Święto Niepodległości jest okazją do oderwania się od codziennych sporów politycznych i zastanowienia nad tym, co stanowi o sile Rzeczypospolitej.

12:01 Rozpoczęły się centralne obchody Święta Niepodległości. Prezydent Karol Nawrocki na placu Piłsudskiego

W południe na placu Piłsudskiego w Warszawie rozpoczęły się centralne uroczystości z okazji 108. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczestniczą w nich prezydent Karol Nawrocki z małżonką Martą Nawrocką, wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski oraz przedstawiciele wojska i świata polityki.

W programie obchodów znalazły się uroczysta odprawa wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza, przemówienie prezydenta oraz wręczenie awansów generalskich oficerom Wojska Polskiego.

Awans na stopień generała broni otrzymał dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych gen. Ireneusz Nowak. Kolejne lub pierwsze gwiazdki generalskie otrzymają również m.in. gen. Rafał Miernik ze Sztabu Generalnego WP, dowódca 6. Brygady Powietrznodesantowej płk Piotr Bieniek oraz dowódca 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych płk pil. Krzysztof Kwiatkowski.

Foto: PAP/Albert Zawada

11:55 Warszawiacy mogą bezpłatnie odebrać kokardy narodowe

Z okazji Święta Niepodległości na pięciu słupach ogłoszeniowych w Warszawie udostępniono biało-czerwone kokardy narodowe, które mieszkańcy mogą bezpłatnie zabierać.

Kokardy umieszczono m.in. na placu Unii Lubelskiej, przy skrzyżowaniu Marszałkowskiej i Wspólnej, na placu Wilsona, rondzie Waszyngtona oraz u zbiegu Alei Solidarności i Żelaznej.

Akcja jest częścią festiwalu „Wspólna Niepodległa”, organizowanego przez Muzeum Historii Polski.

11:47 36. Bieg Niepodległości w Warszawie. 22 tysiące osób na ulicach

O godz. 11.11 wystartował 36. Bieg Niepodległości w Warszawie. Uczestnicy mają do pokonania 10-kilometrową trasę prowadzącą m.in. Aleją Jana Pawła II i Aleją Niepodległości.

Limit 22 tys. miejsc w biegu głównym został wyczerpany jeszcze przed wydarzeniem. Tradycyjnie biegacze ubrani w białe i czerwone koszulki utworzą na starcie żywą flagę Polski.

W programie znalazły się również Mila Niepodległości dla dzieci i młodzieży na dystansie 1918 metrów oraz marsz nordic walking.

11:29 Donald Tusk zaprasza Karola Nawrockiego do Sopotu. „Podzielmy się opłatkiem”

Premier Donald Tusk podczas obchodów Święta Niepodległości w Szczecinie zaprosił prezydenta Karola Nawrockiego wraz z rodziną do swojego domu w Sopocie. Zaproponował spotkanie i rozmowę przed Wigilią.

– Panie prezydencie, mieliśmy się spotkać, trochę czekałem na to zaproszenie, ale chcę zaprosić pana razem z małżonką, dziećmi do mnie do domu w Sopocie. Podzielmy się opłatkiem przed Wigilią, porozmawiajmy jak Polak z Polakiem. Polska warta jest tej rozmowy – powiedział premier.

Tusk nawiązał również do tragicznych wydarzeń w Krakowie i zaapelował o pojednanie ponad podziałami politycznymi.

– Niech nigdy żaden Polak nie podnosi ręki na Polaka. Niech nigdy nie poleje się krew – podkreślił.

11:05 Katolicy, prawosławni, muzułmanie i ewangelicy modlą się za Polskę. Wyjątkowe obchody na Podlasiu

W województwie podlaskim obchody Narodowego Święta Niepodległości obejmują modlitwy w intencji ojczyzny organizowane przez przedstawicieli różnych wyznań. To tradycja podkreślająca wielokulturowy i wieloreligijny charakter regionu, zamieszkiwanego m.in. przez liczną społeczność prawosławną oraz polskich Tatarów wyznających islam.

W środę rano nabożeństwo odbyło się w prawosławnej katedrze św. Mikołaja w Białymstoku. Podobne uroczystości zaplanowano również w innych miejscowościach regionu, m.in. w Hajnówce. Katolicy uczestniczą we mszy świętej w białostockiej archikatedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

W piątek modlitwy za ojczyznę odbędą się w meczecie w Białymstoku, a w niedzielę w kaplicy Kościoła ewangelicko-augsburskiego.

Tradycja prawosławnych modlitw z okazji świąt państwowych została przywrócona na Podlasiu na początku lat 90. Z kolei muzułmańskie modlitwy za Polskę są elementem oficjalnych obchodów od około 20 lat. Nawiązują do zwyczajów przedwojennych – ostatnie takie nabożeństwo przed wybuchem II wojny światowej odbyło się w 1938 roku.

10:52 Ekumeniczne obchody Święta Niepodległości w Cieszynie. Ogromne biało-czerwone flagi na Śląsku

Luteranie i katolicy wspólnie modlili się w intencji Polski podczas nabożeństwa ekumenicznego w kościele Jezusowym w Cieszynie. W uroczystości uczestniczyły władze miasta oraz grupa luteranów ze Stanów Zjednoczonych.

– Chcemy dziś dziękować Bogu za nasz kraj, za dar wolności, niepodległości, suwerenności, za dar tej ziemi, którą możemy nazwać naszą ziemią – powiedział ks. Marcin Brzóska, proboszcz cieszyńskiej parafii luterańskiej.

Po nabożeństwie złożono kwiaty m.in. pod tablicą upamiętniającą powołanie Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, która na przełomie października i listopada 1918 roku bezkrwawo przejęła władzę w regionie i ogłosiła jego przynależność do odradzającej się Polski.

Święto Niepodległości uczczono również w innych miejscowościach regionu. Na zabytkowym szybie kopalnianym „Andrzej III” w Jawiszowicach zawieszono biało-czerwoną flagę o długości 12 metrów. Ogromna polska flaga pojawiła się także na wieży widokowej na Szyndzielni, górującej nad Bielskiem-Białą.

10:27 Jarosław Kaczyński wzywa do mobilizacji na Marsz Niepodległości. „Musimy być aktywni”

Prezes PiS Jarosław Kaczyński złożył wieniec przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Podczas uroczystości z okazji 108. rocznicy odzyskania niepodległości ostro skrytykował rząd Donalda Tuska.

– Obecna władza demoluje państwo, tę najwyższą wartość dla naszego narodu, narodu, który tyle lat własnego państwa nie miał – powiedział Kaczyński.

Zarzucił również rządzącym podporządkowywanie polityki obcym interesom i wezwał swoich zwolenników do aktywności.

– Musimy być aktywni i zademonstrować nasze poglądy, nasze przywiązanie do ojczyzny, miłość do ojczyzny – podkreślił.

Prezes PiS zaapelował o udział w dzisiejszym Marszu Niepodległości oraz o polityczną mobilizację przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi.

– Potrzebna jest mobilizacja. Na dziś, na ten dzisiejszy dzień, na Marsz Niepodległości, ale także taka mobilizacja, która będzie trwała przez rok, do kolejnych wyborów, po to, by te wybory w ogóle się odbyły, by były uczciwie przeprowadzone i oczywiście, by te wybory wygrać – powiedział Jarosław Kaczyński.

10:05 Biskup polowy Wojska Polskiego: Są granice wolności słowa, których nie wolno przekraczać

– Są granice dla wolności słowa, których się przekraczać nie powinno – podkreślił biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz podczas homilii wygłoszonej w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie z okazji 108. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Duchowny zaapelował o „rozbrojenie słów z agresji, pogardy, podstępu, poniżania, nienawiści”. Zaznaczył, że troska o wolność wymaga dbałości o prawdę, sprawiedliwość, dobro wspólne i wzajemny szacunek.

Biskup ostrzegł również przed zagrożeniami związanymi z dezinformacją i manipulacją. Wskazał zarówno na działania pochodzące ze Wschodu, jak i te motywowane interesami wewnątrz Polski.

– Są granice dla wolności słowa, których się przekraczać nie powinno – zaznaczył.

W mszy uczestniczą m.in. prezydent Karol Nawrocki z małżonką Martą Nawrocką oraz wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

10:01 Święto Niepodległości w Auschwitz. 85 lat temu Niemcy rozstrzelali 76 więźniów

W Narodowe Święto Niepodległości przed Ścianą Straceń na terenie byłego niemieckiego obozu Auschwitz złożono kwiaty i zapalono znicze. Hołd ofiarom oddali przedstawiciele władz Oświęcimia oraz dyrekcji Muzeum Auschwitz.

11 listopada przypada również 85. rocznica pierwszej egzekucji przeprowadzonej w tym miejscu. W 1941 roku Niemcy rozstrzelali prawdopodobnie 76 więźniów, niemal wszystkich narodowości polskiej.

Jedną z ofiar był rzeźbiarz i porucznik rezerwy Tadeusz Lech. Jego ostatnie chwile opisał w swoim raporcie Witold Pilecki, przywołując słowa więźnia wypowiedziane przed egzekucją:

„Miałem dziwny sen, czuję, że dziś mnie rozwalą. Może jest to błahostka, a jednak cieszy mnie chociaż to, że zginę 11 listopada”.

Przed Ścianą Straceń Niemcy zamordowali podczas funkcjonowania obozu co najmniej kilka tysięcy osób, w większości Polaków. W całym kompleksie Auschwitz zginęło co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów, w tym ponad 70 tys. Polaków.

09:50 Polacy świętują niepodległość w Czechach. Ponad sto osób wyruszyło do Jesenika

Ponad sto osób uczestniczy w 11. Turystycznym Rajdzie Niepodległości z Głuchołaz do czeskiego Jesenika. Uczestnicy uczczą pamięć Polaków zaangażowanych w walkę o niepodległość pod pomnikiem ufundowanym przez rodaków w XIX wieku.

Polski Pomnik w Jeseniku odsłonięto w 1894 roku. Sześć lat później umieszczono na nim orła z rozpostartymi skrzydłami. W jego fundamentach ukryto cynowe pudełko z manifestem przeciwko rozbiorom Polski.

– Polacy manifestowali tu swoją przynależność narodową i wiarę w odzyskanie przez Polskę niepodległości – powiedział PAP Roman Gąsior, prezes Towarzystwa Przyjaciół Głuchołaz.

W czasach zaborów Jesenik był ważnym miejscem dla polskich emigrantów i uczestników powstań. W tamtejszym uzdrowisku gościli m.in. Zygmunt Krasiński, Wincenty Witos i Wojciech Korfanty.

Część uczestników dzisiejszego rajdu pokonuje pieszo 22-kilometrową trasę. Osoby starsze i z niepełnosprawnościami zostaną dowiezione na uroczystości autokarem.

09:36 Msza za ojczyznę z udziałem Karola Nawrockiego. Prezydent zapalił Świecę Niepodległości

W Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie rozpoczęła się msza święta w intencji ojczyzny z okazji 108. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W uroczystości uczestniczą prezydent Karol Nawrocki z małżonką Martą Nawrocką, wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz przedstawiciele władz państwowych i wojska.

Liturgii przewodniczy metropolita warszawski abp Adrian Galbas. Uczestnicy modlą się również za ofiary tragedii w Krakowie, mieszkańców miasta i osoby, które niosły pomoc podczas tragicznych wydarzeń.

Przed rozpoczęciem mszy prezydent zapalił Świecę Niepodległości, podarowaną Warszawie przez papieża Piusa IX w 1867 roku. Papież życzył sobie, aby zapłonęła dopiero wówczas, gdy Polska odzyska wolność. W tym roku świeca została zapalona po raz dziesiąty.

09:25 Miasteczko Niepodległości w centrum Warszawy. Początek wydarzeń przed marszem

Od godz. 9 w Alei Centralnej przy Pałacu Kultury i Nauki działa Miasteczko Niepodległości, przygotowane przez organizatorów Marszu Niepodległości.

Wydarzenia tam organzowane poprzedzą główny przemarsz przez centrum stolicy. Zgodnie z harmonogramem Miasteczko Niepodległości będzie działać do godz. 14, a pół godziny później uczestnicy marszu mają wyruszyć w kierunku Stadionu Narodowego.

09:07 Zakaz rac i petard w całej Warszawie. Policja zapowiada reakcje na naruszenia prawa

W związku z obchodami Święta Niepodległości na terenie całej Warszawy obowiązuje zakaz noszenia, przemieszczania i używania wyrobów pirotechnicznych. Rozporządzenie wydał wojewoda mazowiecki.

Dodatkowo Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wprowadziło na 11 listopada zakaz noszenia broni oraz jej przemieszczania w stanie rozładowanym.

– Apeluję o odpowiedzialność i przestrzeganie prawa – służby będą reagować na każdy przejaw naruszenia porządku publicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami – zapowiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

Za złamanie zakazu dotyczącego pirotechniki grozi grzywna.

08:45 Marsz Niepodległości 2026. Organizatorzy spodziewają się nawet pół miliona uczestników

Organizatorzy tegorocznego Marszu Niepodległości w Warszawie liczą na rekordową frekwencję, sięgającą nawet 500 tys. osób – informuje Polsat News.

Marsz odbędzie się pod hasłem „Polak w Polsce gospodarzem”. Wymarsz z ronda Dmowskiego zaplanowano na godz. 14.30. Uczestnicy mają dotrzeć na błonia Stadionu Narodowego około godz. 16.30.

Na zakończenie zaplanowano koncerty i wspólne tańczenie poloneza. Organizatorzy nie przedstawili jeszcze rzeczywistej liczby uczestników tegorocznego zgromadzenia.

08:19 Prezydent rozpoczął obchody Święta Niepodległości. Złożył wieniec przed pomnikiem Wincentego Witosa

Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął obchody Narodowego Święta Niepodległości od złożenia wieńca przed pomnikiem Wincentego Witosa w Warszawie. Uroczystość odbyła się po godz. 8.

Prezydent złoży następnie wieńce przed pomnikami pozostałych Ojców Niepodległości: Ignacego Jana Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego i Józefa Piłsudskiego.

O godz. 9 para prezydencka weźmie udział we mszy świętej za ojczyznę w Świątyni Opatrzności Bożej, a o godz. 10.30 Karol Nawrocki wręczy odznaczenia państwowe w Pałacu Prezydenckim.

W południe prezydent weźmie udział w uroczystej odprawie wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza na placu Piłsudskiego. Zapowiedział również udział w Marszu Niepodległości, który przejdzie ulicami Warszawy od ronda Dmowskiego na błonia Stadionu Narodowego.

08:14 Warszawa: zamknięte ulice i objazdy z okazji Święta Niepodległości

W środę 11 listopada kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w centrum Warszawy. W związku z uroczystościami państwowymi w godzinach 10–14 zamknięte będą m.in. plac Piłsudskiego, ulice Wierzbowa, Moliera, Ossolińskich oraz Królewska na odcinku od Krakowskiego Przedmieścia do Marszałkowskiej.

Dodatkowe utrudnienia spowoduje 36. Bieg Niepodległości. Zamknięcia obejmą m.in. Aleję Jana Pawła II, Chałubińskiego, część Alei Niepodległości i Prostą. Tramwaje i autobusy będą kierowane na objazdy.

Miasto zaleca korzystanie z metra oraz pociągów SKM i Kolei Mazowieckich. Od godz. 10 do 18 Warszawski Transport Publiczny będzie na bieżąco informować o zmianach w kursowaniu komunikacji.

07:48 Amerykański historyk: PRL była największym sukcesem i największą porażką Polski

Polska Rzeczpospolita Ludowa była jednocześnie największym sukcesem i największą porażką Polski w ciągu ostatnich 108 lat – ocenił amerykański historyk prof. Brian Porter-Szűcs z University of Michigan w wywiadzie dla PAP.

– Łatwo dostrzec, że PRL była porażką. Autorytaryzm, ograniczenia swobód obywatelskich, katastrofalny krach gospodarczy lat 80.: to wszystko było straszne – powiedział historyk.

Zwrócił jednak uwagę na osiągnięcia gospodarcze i społeczne okresu powojennego. Według niego tempo wzrostu gospodarczego Polski w latach 1945–1975 było zbliżone do tego notowanego po 1990 roku. PRL umożliwiła również bezprecedensowy awans społeczny milionom obywateli.

– PRL okazała się więc porażką, ale może największą porażką był sposób, w jaki skorumpowane, dyktatorskie kierownictwo tego państwa zdradziło obietnicę własnych przekonań – stwierdził.

Porter-Szűcs odniósł się także do współczesnej sytuacji Polski. Wyraził obawy o przyszłość Unii Europejskiej i NATO, zwłaszcza w kontekście polityki Donalda Trumpa. Jego zdaniem nie można zakładać, że Stany Zjednoczone przyjdą z pomocą europejskim sojusznikom w przypadku rosyjskiej agresji.

Jednocześnie historyk podkreślił, że Polska odniosła w ostatnich dekadach ogromny sukces cywilizacyjny. Przyznał, że dziś żyje się w niej łatwiej i przyjemniej niż w Stanach Zjednoczonych. Wraz z żoną planuje nawet przeprowadzkę do Polski po przejściu na emeryturę.

– Na rok 2026 czułbym się bezpieczniej w Polsce – powiedział amerykański historyk.

07:08 Największe zamieszki wybuchły w 2011 roku

Najbardziej gwałtowny przebieg w historii Marszu Niepodległości miały wydarzenia z 11 listopada 2011 roku. W Warszawie przez kilka godzin trwały starcia z policją, podpalono wóz transmisyjny TVN, a pojazdy Polsatu i Polskiego Radia zostały uszkodzone.

W kierunku funkcjonariuszy rzucano kamieniami, kostką brukową, petardami i butelkami. Policja użyła armatek wodnych, pałek i gazu łzawiącego. Zatrzymano około 200 osób, rannych zostało 40 policjantów, a 29 osób trafiło do szpitali.

Do poważnych zamieszek dochodziło również w kolejnych latach. W 2012 roku zatrzymano 176 osób, a w 2013 roku podpalono instalację tęczy na placu Zbawiciela i budkę policyjną przy ambasadzie Rosji.

Kolejne gwałtowne starcia wybuchły w 2020 roku. Doszło wówczas do tzw. bitwy o Empik przy rondzie de Gaulle’a, a od rzuconej racy zapaliło się mieszkanie przy Alejach 3 Maja. Rannych zostało 35 policjantów, zatrzymano ponad 300 osób.

06:41 Festiwal „Wspólna Niepodległa” w Warszawie

Z okazji Święta Niepodległości w Muzeum Historii Polski oraz na Krakowskim Przedmieściu odbędzie się Festiwal „Wspólna Niepodległa”, w ramach którego zaplanowano pokazy tańca, parady oraz koncert pieśni ludowych w nowoczesnych aranżacjach w wykonaniu artystów ze wszystkich województw. W festiwalu w Muzeum Historii Polski weźmie udział minister kultury Marta Cienkowska, która o godz. 12 wspólnie z uczestnikami wydarzenia odśpiewa „Mazurka Dąbrowskiego” w ramach akcji „Do hymnu”.

06:40 11 listopada prezydent wręczy nominacje generalskie

Awans na stopień generała broni otrzymał Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. pil. Ireneusz Nowak. Kolejne lub pierwsze gwiazdki generalskie otrzymają także m.in. gen. Rafał Miernik ze Sztabu Generalnego WP, dowódca 6. Brygady Powietrznodesantowej płk Piotr Bieniek oraz dowódca 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych płk pil. Krzysztof Kwiatkowski.

Czytaj więcej Wojsko Awanse w Wojsku Polskim. Szef sztabu na kolejną kadencję Gen. Wiesław Kukuła dostanie 11 listopada oficjalny akt mianowania na drugą kadencję. Dowódca Operacyjny WP gen. Ireneusz Nowak otrzymał właśnie tr...

06:34 Szef MSZ Ukrainy: Drodzy Polscy Przyjaciele! W tym szczególnym dniu dzielimy Wasze emocje, Waszą dumę z własnego kraju

„Rzeczpospolita” publikuje specjalne przesłanie Andrija Sybihy z okazji polskiego święta niepodległości.

06:05 Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że Marsz Niepodległości nie zmieni swojego charakteru

Mimo tego, iż odbędzie się kilka dni po zamachu w Krakowie, nie będzie marszem milczenia, lecz – jak przekonują nas organizatorzy – „radosnym świętowaniem”.

05:07 Narodowe Święto Niepodległości obchodzimy w dniu, w którym Rada Regencyjna przekazała władzę wojskową Józefowi Piłsudskiemu

Formalnie władzę cywilną w odradzającej się Polsce Rada Regencyjna, powołana przez niemieckiego i austriackiego zaborcę w następstwie wydania w 1916 roku tzw. Aktu 5 listopada zapowiadającego odrodzenie Polski jako królestwa, sprawowała jeszcze do 14 listopada. 16 listopada Piłsudski, posiadający już wówczas pełnię władzy, skierował depeszę notyfikującą powstanie niepodległej Polski do rządów Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Japonii, Niemiec. Jako pierwsze niepodległość Polski uznały Niemcy.

Treść depeszy Józefa Piłsudskiego z 16 listopada 1918 roku Jako wódz naczelny armii polskiej, pragnę notyfikować rządom i narodom wojującym i neutralnym istnienie państwa polskiego niepodległego, obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski. Sytuacja polityczna w Polsce i jarzmo okupacji nie pozwoliły dotychczas narodowi polskiemu wypowiedzieć się swobodnie o swym losie. Dzięki zmianom, które wystąpiły wskutek świetnych zwycięstw armii sprzymierzonych – wzmocnienie niepodległości i suwerenności Polski staje się odtąd faktem dokonanym

Józef Piłsudski Foto: PAP

05:04 W Szczecinie podniesiona zostanie polska bandera na promie M/F „Bursztyn”

W rozpoczynającej się o 11 uroczystości chrztu promu i uroczystym podniesieniu na nim polskiej bandery udział weźmie premier Donald Tusk. „Bursztyn” jest drugim z trzech nowoczesnych promów budowanych dla polskiej floty pod marką POLSCA, narodowego operatora promowego utworzonego w wyniku połączenia Unity Line i Polferries.

04:59 Kraków będzie świętował niepodległość w cieniu żałoby po zamachu z 7 listopada

Żałoba w Krakowie, ogłoszona przez prezydenta miasta, Łukasza Gibałę, obowiązuje do 11 listopada (żałoba narodowa w całym kraju obowiązywała w dniach 8-9 listopada). To m.in. dlatego w czasie oficjalnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości przed Grobem Nieznanego Żołnierza na Pl. Matejki ceremoniał wojskowy zostanie ograniczony – inaczej niż w poprzednich latach nie odbędzie się m.in. zmiana warty honorowej, apel pamięci, nie zostanie oddana salwa honorowa i nie będzie defilady wojskowej na ul. Basztowej. W uroczystościach w Krakowie uczestniczyć będzie marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

04:55 W przededniu Narodowego Święta Niepodległości o Marszu Niepodległości w podcaście „Rzecz w tym” mówił Jacek Nizinkiewicz

– Rozmawiałem z organizatorami Marszu Niepodległości i oni nie ukrywają, że to będzie marsz antyrządowy, że to będzie marsz przeciwko rządowi Donalda Tuska – mówił gość podcastu prowadzonego przez Marzenę Tabor-Olszewską.

04:45 Od godziny 14 ulicami Warszawy będzie szedł Marsz Niepodległości

Marsz Niepodległości od kilku lat przechodzi stałą trasą: od Ronda Dmowskiego, Alejami Jerozolimskimi, mostem Poniatowskiego na błonia stadionu Narodowego. Jego organizatorem jest stowarzyszenie Marsz Niepodległości. W tym roku hasło Marszu Niepodległości brzmi: „Polak w Polsce gospodarzem”. Prezydent Karol Nawrocki poinformował 6 listopada, że „jak co roku” weźmie udział w Marszu Niepodległości.

Trasa Marszu Niepodległości Foto: PAP

04:42 Centralne obchody Narodowego Święta Niepodległości odbędą się w Warszawie

Rano prezydent Karol Nawrocki, a także przedstawiciele władz i politycy będą składać wieńce przed pomnikami Ojców Niepodległości: Wincentego Witosa, Ignacego Jana Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego i Józefa Piłsudskiego. Karol Nawrocki wraz z małżonką, Martą Nawrocką, a także m.in. wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wezmą potem udział w mszy za ojczyznę w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

Po mszy w Pałacu Prezydenckim Karol Nawrocki wręczy odznaczenia państwowe, czemu towarzyszyć ma jego pierwsze tego dnia wystąpienie. W samo południe odbędzie się uroczysta odprawa wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza na pl. Piłsudskiego – w jej trakcie Karol Nawrocki również wygłosi przemówienie. Prezydent wręczy także nominacje generalskie oficerom Wojska Polskiego.

W związku z zamachem w Krakowie obchodom będą towarzyszyć szczególne środki bezpieczeństwa. Po rekomendacji policji na Krakowskim Przedmieściu ustawiono betonowe zapory, wyłączając ten odcinek z ruchu. W Warszawie obowiązują 11 listopada zakazy noszenia broni oraz używania wyrobów pirotechnicznych.

04:32 11 listopada obchodzony był jako święto niepodległości już w II RP

W 1937 r. Sejm RP ustanowił 11 listopada jako państwowe Święto Niepodległości. Jednak po II wojnie światowej święto zostało zniesione przez komunistyczne władze 22 lipca 1945 ustawą Krajowej Rady Narodowej. W okresie PRL niepodległość celebrowano 22 lipca w rocznicę ogłoszenia Manifestu PKWN - święto ustanowione tego dnia nosiło nazwę Narodowego Święta Odrodzenia Polski. Do oficjalnego świętowania 11 listopada Polska wróciła w okresie przemian ustrojowych w 1989 roku - 15 lutego tego roku Sejm PRL przyjął ustawę ustanawiającą Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada. Co ciekawe nie zniesiono przy tym Narodowego Święta Odrodzenia Polski i w rezultacie w 1989 roku obchodzono oba święta. 22 lipca przestał być świętem dopiero rok później - 6 kwietnia 1990 roku tzw. Sejm kontraktowy zniósł Narodowe Święto Odrodzenia Polski.

Narodziny II RP Foto: PAP

04:30 W tym roku Narodowe Święto Niepodległości obchodzimy tuż po zakończeniu żałoby narodowej

7 listopada w Krakowie doszło do zamachu o charakterze terrorystycznym, którego sprawcą był 24-letni Michał Oksiński. Mężczyzna wjechał samochodem na krakowski Rynek Główny i zaczął strzelać z karabinu AR-15 do przypadkowych ludzi. W ataku zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych. Wśród rannych byli dwaj funkcjonariusze policji – Artur Morański i Jakub Kulik – którzy zdołali zneutralizować zamachowca raniąc go w wymianie ognia. 9 listopada Oksiński zmarł w szpitalu w wyniku doznanych obrażeń.