Najwięcej ofert pracy dotyczy wychowania przedszkolnego – 1919, nauczycieli współorganizujących kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami – 1649, psychologów – 1149 oraz nauczycieli matematyki – 1019. W przypadku nauczycieli języka polskiego wykazano 939 ofert, języka angielskiego – 896, a nauczycieli przedmiotów zawodowych – 893. Według danych MEN nie ma ani jednego wolnego stanowiska pracy dla nauczycieli edukacji zdrowotnej.

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Brak ofert dla nauczycieli edukacji zdrowotnej. MEN wyjaśnia

MEN wyjaśniło PAP, że dyrektor danej szkoły, na podstawie organizacji pracy i posiadanej kadry, ocenia, czy potrzebuje zatrudnić dodatkowego nauczyciela i w takim przypadku publikuje informację o wakacie.

„Edukacji zdrowotnej nie musi prowadzić nauczyciel zatrudniony wyłącznie do nauczania tego przedmiotu. Kwalifikacje do jej prowadzenia posiada niemal 113 tys. nauczycieli, m.in. nauczycieli biologii, przyrody, wychowania fizycznego, WDŻ czy psychologów. Zajęcia mogą być również prowadzone przez więcej niż jednego nauczyciela” – przekazała PAP rzeczniczka MEN Ewelina Gorczyca.

Kwalifikacje do nauczania nowego obowiązkowego przedmiotu mogą mieć także osoby z wykształceniem medycznym oraz absolwenci kierunków związanych ze zdrowiem publicznym, dietetyką czy żywieniem człowieka, pod warunkiem posiadania przygotowania pedagogicznego.

Rzeczniczka wyjaśniła, że brak wykazanych wakatów oznacza więc, że szkoły nie zgłaszały potrzeby zatrudnienia dodatkowych nauczycieli edukacji zdrowotnej. MEN nie ma odrębnych danych o szkołach, które nie prowadzą naboru, ale ewentualnie rozważają zatrudnienie dodatkowego nauczyciela.

Resort: liczba ofert nie obrazuje rzeczywistych braków kadrowych w szkołach

MEN zaznaczyło, że wakacje są okresem tzw. ruchów kadrowych nauczycieli, co wpływa na zwiększenie liczby ofert pracy przed rozpoczęciem roku szkolnego. Resort podkreślił, że liczba publikowanych ofert nie obrazuje zatem rzeczywistych braków kadrowych w szkołach. „Na podstawie dostępnych obecnie danych nie ma podstaw, by przewidywać problemy z zapewnieniem kadry do prowadzenia edukacji zdrowotnej od września” – przekazała rzeczniczka MEN.

Według danych MEN w roku szkolnym 2025/2026 zajęcia edukacji zdrowotnej prowadziło blisko 23 tys. nauczycieli. Kwalifikacje do nauczania tego przedmiotu ma natomiast niemal 113 tys. nauczycieli.

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Resort edukacji przekazał PAP, że podpisano umowy z 11 uczelniami na realizację bezpłatnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych dla nauczycieli w zakresie edukacji zdrowotnej. W pierwszej edycji uczestniczyło w nich 580 nauczycieli. W drugiej edycji, rozpoczętej w 2026 r., zaplanowano udział 610 nauczycieli.

W samej Małopolsce w ubiegłym roku szkolnym Małopolski Kurator Oświaty wydał 15 zgód na zatrudnienie nauczycieli niemających wymaganych kwalifikacji do prowadzenia edukacji zdrowotnej. „Z powyższego wynika, że pozostali nauczyciele prowadzący te zajęcia posiadali wymagane kwalifikacje” – przekazała PAP Małopolska Kurator Oświaty Gabriela Olszowska.

Jednocześnie do 6 sierpnia 2026 r. do Kuratorium Oświaty w Krakowie wpłynęło 556 wniosków o zgodę na zatrudnienie w roku szkolnym 2026/2027 nauczyciela bez wymaganych kwalifikacji. Najczęściej dotyczyły one nauczycieli współorganizujących kształcenie, psychologów szkolnych, rewalidacji oraz wychowania przedszkolnego. Wnioski dyrektorów w tej sprawie nadal są składane. Zgoda kuratora na zatrudnienie osoby bez wymaganych kwalifikacji może być wydana na wniosek dyrektora szkoły, jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia nauczyciela mającego odpowiednie kwalifikacje.

Małopolski Kurator Oświaty nie gromadzi informacji o tym, ilu nauczycieli zdobywa dodatkowe kwalifikacje do nauczania edukacji zdrowotnej. Takie dane mają dyrektorzy szkół lub ośrodki doskonalenia nauczycieli – przekazała Olszowska.

W roku szkolnym 2025/2026 edukacja zdrowotna była przedmiotem nieobowiązkowym. W nadchodzącym roku szkolnym nieobowiązkowa będzie część dotycząca zdrowia seksualnego, natomiast pozostała część przedmiotu będzie realizowana na zasadach określonych w nowych przepisach.

Dane dotyczące liczby uczniów uczestniczących w nieobowiązkowej części zajęć w części dotyczącej zdrowia seksualnego będą gromadzone przez dyrektorów szkół od początku nowego roku szkolnego.

W ubiegłym roku szkolnym zajęcia z edukacji zdrowotnej nie cieszyły się dużą popularnością. Uczestniczyło w nich ok. 30 proc. uczniów. W szkołach podstawowych było to 40,36 proc., natomiast w szkołach ponadpodstawowych – około 10 proc. W Małopolsce w tych zajęciach uczestniczyło 22,27 proc. uczniów.