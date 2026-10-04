Radosław Sikorski w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” opowiada o dylemacie podawania ręki Władimirowi Putinowi na szczycie G20, ale to pułapka nie dla niego, a dla prezydenta Karola Nawrockiego. I to poważna, bo o dalekosiężnych skutkach.

Sam minister Sikorski deklaruje, że ręki by nie podał. Ani nie wystąpił na grupowym zdjęciu, tzw. family photo. Nie precyzuje jednak, że takiej okazji nie dostąpi, bo spotkanie robocze ministrów spraw zagranicznych w ramach amerykańskiej prezydentury w G20 odbędzie się dużo wcześniej, w dniach 30–31 października w Atlancie. Tam będzie miał najwyżej okazję podać rękę „koledze Siergiejowi” (Ławrowowi), ale już wiemy, że z tego nie skorzysta.