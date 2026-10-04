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Bogusław Chrabota: Pułapka na Karola Nawrockiego. Jeden uścisk dłoni zmieni wszystko

Gdy na szczycie G20 Trump poprosi Nawrockiego o odrobinę serdeczności wobec Putina i poklepie go po plecach, czy polityczny przyjaciel amerykańskiego lidera i adwokat ruchu MAGA w Europie odmówi czegoś tak małego, jak wspólne zdjęcie z prezydentem Rosji?

Publikacja: 04.10.2026 11:02

Co się stanie, jeśli o uściśnięcie dłoni Władimira Putina poprosi Karola Nawrockiego Donald Trump?

Co się stanie, jeśli o uściśnięcie dłoni Władimira Putina poprosi Karola Nawrockiego Donald Trump?

Foto: REUTERS/Anastasia Barashkova, REUTERS/Eduardo Munoz

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Bogusław Chrabota

Radosław Sikorski w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” opowiada o dylemacie podawania ręki Władimirowi Putinowi na szczycie G20, ale to pułapka nie dla niego, a dla prezydenta Karola Nawrockiego. I to poważna, bo o dalekosiężnych skutkach.

Sam minister Sikorski deklaruje, że ręki by nie podał. Ani nie wystąpił na grupowym zdjęciu, tzw. family photo. Nie precyzuje jednak, że takiej okazji nie dostąpi, bo spotkanie robocze ministrów spraw zagranicznych w ramach amerykańskiej prezydentury w G20 odbędzie się dużo wcześniej, w dniach 30–31 października w Atlancie. Tam będzie miał najwyżej okazję podać rękę „koledze Siergiejowi” (Ławrowowi), ale już wiemy, że z tego nie skorzysta.

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