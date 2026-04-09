W czwartek rano Barbara Nowacka udzieliła wywiadu TVN24, w którym poinformowała o sprawie. – Dyrektorzy czekają na tę decyzję i bardzo ich przepraszam, że musieli tyle czekać, musieliśmy uporządkować prawnie. Edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa od 1 września, tak jak planowaliśmy, od klasy czwartej w szkole podstawowej i dwa lata w szkołach ponadpodstawowych, w zależności od wyboru danej szkoły – oświadczyła.

Reklama Reklama

Minister edukacji zaznaczyła, że edukacja zdrowotna będzie składała się z dwóch przedmiotów. – Czyli przedmiotu edukacja zdrowotna, takim jakim jest, i nieobowiązkowego przedmiotu, który będzie miał prawdopodobnie około 1/10 całości przedmiotu, dotyczącego wiedzy o zdrowiu seksualnym – powiedziała.

Edukacja zdrowotna w szkołach obowiązkowa od 1 września 2026 r. Minister edukacji Barbara Nowacka o szczegółach

Pytana kto będzie decydował o tym, czy dziecko będzie chodzić na „nadobowiązkowy komponent seksualny” edukacji zdrowotnej, Nowacka odparła, że rodzice. Mówiła, że rodzic będzie mógł zapisać dziecko „na tę jedną lub dwie godziny w ciągu roku”. – To będzie decyzja rodzica lub w przypadku szkół ponadpodstawowych, gdzie może tak być, że w klasie trzeciej będą uczniowie pełnoletni, pełnoletni uczniowie – dodała.

Ze słów minister wynika, że to, w jakich klasach w szkołach ponadpodstawowych realizowana będzie edukacja zdrowotna będzie zależeć od dyrektorów placówek. Nowacka powiedziała, że w szkołach ponadpodstawowych będą dwa lata obowiązkowej edukacji zdrowotnej.

– Obowiązkowa edukacja zdrowotna z wszystkimi niezbędnymi komponentami dotyczącymi higieny, ruchu, zdrowia psychicznego, odżywiania, wiedzy o zdrowiu ogólnej, czyli postulat środowisk medycznych, natomiast też respektując pewne konstytucyjne uwarunkowania i presję bardzo dużą części środowisk, że chcą móc decydować, czy ich dzieci się dowiadują o zdrowiu seksualnym z fachowego źródła, czyli od nauczyciela, czy wolą zostawić dzieci albo swojej wiedzy lub internetowi, jedna–dwie godziny w roku to w zależności jak nam przygotują eksperci program będą do decyzji rodziców, natomiast przedmiot po prostu będzie przedmiotem obowiązkowym – kontynuowała w TVN24 Barbara Nowacka.

Tekst jest aktualizowany, wkrótce więcej informacji