Donald Trump
Po tym, jak Donald Trump zapowiedział dwutygodniowy rozejm z Iranem oraz 10-punktowy plan pokojowy, można było odnieść wrażenie, że w polskiej polityce wszyscy odetchnęli z ulgą. Dzień wcześniej amerykański prezydent eskalował maksymalnie napięcie, zwracając uwagę świata na konflikt z Iranem. „Cała cywilizacja zginie dziś w nocy i nigdy się nie odrodzi. Nie chcę, żeby to się stało, ale prawdopodobnie się stanie” – napisał Donald Trump w serwisie Truth Social. Przed drugą w nocy polskiego czasu okazało się, że jednak do zmasowanych ataków nie doszło.
– Cywilizacja nie zginęła. To jest pierwszy uzysk dla nas wszystkich – powiedział w rozmowie z „Rzeczpospolitą” szef senackiej Komisji Spraw Zagranicznych, były szef MSZ, były marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna z rządzącej Koalicji Obywatelskiej. Jak zareagowały inne ugrupowania? Najważniejszą informację przekazał premier RP.
Czytaj więcej
Dobrą wiadomość Donald Tusk przedstawił przed posiedzeniem Rady Ministrów. – Pokój, a nawet czasowe przerwanie ognia zawsze jest lepsze od wojny z oczywistych względów. To ma także bezpośrednie konsekwencje, jeśli chodzi o ceny paliw. Możemy się spodziewać, że jeszcze w tym tygodniu, myślę, że od piątku, będzie odczuwalny pozytywny skutek zawieszenia ognia na polskich stacjach paliw – stwierdził premier na konferencji prasowej.
Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Telewizji Republika uspokajał, że „prezydent Nawrocki nie ma ani takiej woli, ani nie podejmuje żadnej dyskusji o wysyłaniu polskich żołnierzy na jakąkolwiek wojnę”. Prezydencki minister dodał, że „trzeba z perspektywy zachodnioeuropejskich sojuszników rozważyć chęć przynajmniej zaangażowania w odblokowanie Cieśniny Ormuz, po to, żeby ceny energii spadły, bo dzisiaj ceny paliw są po prostu bardzo wysokie”. Wiadomo już, że decyzja o zawieszeniu broni wpłynie na ceny paliw. A jak sytuację postrzegają pozostali aktorzy sceny politycznej?
Czytaj więcej
Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, dzień przed zawieszeniem broni, powiedział w Radiu ZET, że Polska powinna być wstrzemięźliwa w krytyce Stanów Zjednoczonych za działania na Bliskim Wschodzie, ale Izrael powinniśmy potępić, a „Polska nie powinna mieć nic wspólnego z tą awanturą”. Z kolei Grzegorz Braun, lider Konfederacji Korony Polskiej napisał w mediach społecznościowych: „Doktryna absolutnego prymatu roszczeń i uroszczeń »Wielkiego Izraela«, jeśli ostatecznie zatriumfuje na Bliskim Wschodzie, będzie tym łatwiej i tym bardziej bezwzględnie egzekwowana również wobec nas w Europie Środkowej.” Braun zaatakował też PiS za obronę Izraela, który według Mariusza Błaszczaka jest „częścią wolnego świata, jest po jasnej stronie mocy, a nie po ciemnej stronie mocy”, a skrót partii rozszyfrował jako „Partia interesów Syjonistycznych”.
Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu z PSL ocenił, że „USA w większej mierze realizują interesy państwa izraelskiego niż własne”. Z wypowiedzią przedstawiciela ludowców zgodził się Sławomir Mentzen z Konfederacji: „Prawda. Niestety Polska w większej mierze realizuje interesy Stanów Zjednoczonych i Niemiec niż własne.”
Lewica, podobnie jak inne partie, jest przeciwna angażowaniu się Polski w konflikt na Bliskim Wschodzie. Według Mariusza Błaszczaka, wiceprezesa PiS, największymi wygranymi konfliktu z Iranem są USA i Izrael, a przegraną Unia Europejska. Były szef MON powiedział w radiu RMF FM, że Europa „powinna wykazywać skuteczność i zaangażować się” w utrzymywaniu drożności cieśniny Ormuz. Polityk PiS dodał jednak, że Polska jednak nie powinna wysyłać wojska na Bliski Wschód. Czy polscy politycy mogą coś ugrać na kryzysie na Bliskim Wschodzie?
– Wszyscy będą teraz czekać przez dwa tygodnie, co się wydarzy. Gorzej byłoby, gdyby Trump zgładził Iran, wtedy zaszkodziłby PiS i Karolowi Nawrockiemu – powiedział w rozmowie z „Rzeczpospolitą” politolog prof. Antoni Dudek. Prezydent USA zapowiedział kilkunastodniowy rozejm, ale następne posunięcia amerykańskiej administracji nie są jeszcze znane. Izrael nie przystąpił do czasowego pokoju, a Iran zapowiedział „techniczne ograniczenia” w przepływie przez cieśninę Ormuz i ogłosił się wygranym w konflikcie ze Stanami Zjednoczonymi. Czy Polska może być pewna największego sojusznika, jakim pozostają Stany Zjednoczone?
Lech Wałęsa, były prezydent Polski i noblista, który zna osobiście Trumpa i w przeszłości namawiał go, żeby kandydował na urząd prezydenta USA, w rozmowie z „Rzeczpospolitą” przyznaje, że nie wie, gdzie zmierza amerykański przywódca, a jego kraj przez konflikt z Iranem traci światowe przywództwo.
– W dłuższej perspektywie partia Jarosława Kaczyńskiego i prezydent będą tracić na relacjach z nieprzewidywalnym Trumpem. Widać, że zaczyna się zużywać, a wybory połówkowe pewnie tylko to potwierdzą – mówi w rozmowie z „Rz” prof. Antoni Dudek. Ekspert dodaje, że prezydent USA skupi się w najbliższym czasie na Kubie, żeby odwrócić uwagę od najnowszych problemów, które mogą zaszkodzić mu w amerykańskich listopadowych wyborach połówkowych.
Czytaj więcej
Były szef MSZ Grzegorz Schetyna zwraca uwagę, że po zawieszeniu broni USA mówią o zwycięstwie, Iran o triumfie irańskim, a Izrael, że nic się nie zmieniło. – Co jest ważne dla nas wszystkich, na pewno spadnie cena ropy, benzyny, paliw. To będzie wymierny efekt tego zawieszenia broni – podsumowuje polityk KO.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas