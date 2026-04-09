Decyzja wywołała zdziwienie wśród polityków.

W Chełmie powstanie Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej

Pod koniec listopada 2023 r. ówczesny minister kultury Piotr Gliński podpisał z prezydentem Chełma umowę, w której przyznał miastu 180 mln zł na budowę Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. Jednak w styczniu 2024 r., a więc po zmianie władzy, Ministerstwo Kultury odebrało wspomnianą dotację. Obecnie trwa sprawa sądowa wszczęta przez prezydenta Chełma.

Jednocześnie władze miasta, które nie rezygnują z inwestycji, wybrały projektanta i wykonawcę pierwszego etapu prac związanych z budową muzeum. Zapłacą za to z budżetu miasta ok. 10 mln zł.

PSL porozumiało się z prezydentem Chełma w sprawie Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej

Niedawno Władysław-Kosiniak Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej oraz Jakub Banaszek, prezydent Chełma porozumieli się w sprawie budowy muzeum i przekonywali – jak informuje RadioZET.pl – że muzeum powstanie ponad politycznymi podziałami. Podpisali już w tej sprawie list intencyjny.

Jak zauważa RadioZET.pl, wspomniane porozumienie nie obejmuje utworzenia planowanego razem z muzeum Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, które pozostać ma w gestii miasta.

– Podpisany list intencyjny umożliwia rozpoczęcie procesu przekazania nieruchomości oraz skoordynowanie prac obu podmiotów – powiedział cytowany przez RadioZET.pl Kacper Jasyk z Urzędu Miasta Chełm, który dodał: – W najbliższych dniach planowane jest spotkanie z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej i Muzeum Wojska Polskiego, którego celem będzie doprecyzowanie harmonogramu i zakresu współpracy.

W przyszłym tygodniu ma zostać podpisana umowa na budowę pierwszego etapu inwestycji, a same prace potrwać mają 15 miesięcy. Ich zakończenie planowane jest w czasie przyszłorocznych wakacji.

Porozumienie w sprawie budowy muzeum w Chełmie wywołało zdziwienie wśród polityków

Chociaż informacja o porozumieniu w sprawie budowy Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej wywołała zdziwienie wśród polityków, to rozmówcy RadioZET.pl twierdzą, że przedstawiciele PSL z okolic Chełma lobbowali za projektem u wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, który miał posłuchać ich opinii. Wsparcia w tej sprawie szukać miał też sam prezydent miasta Chełma.

–Zobaczył, że jego pomysł nie ma szans na realizację w obecnej konfiguracji politycznej. A że bardzo mu na tym zależy, zaczął szukać wsparcia u „ludowców”. Im bardzo zależy na tym muzeum. W Rzezi Wołyńskiej ginęli głównie ludzie z terenów wiejskich, stąd to zaangażowanie. Myślę, że mogło też pomóc wstawiennictwo prezydenta Karola Nawrockiego, którego Banaszek jest doradcą. A Kosiniak-Kamysz stara się utrzymywać w miarę poprawne relacje z prezydentem – powiedział RadioZET.pl jeden z polityków koalicji.